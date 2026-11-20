A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) a következő időszak egyik legfontosabb feladatának tartja egy új, középtávú bérfejlesztési program kidolgozását - közölte az érdekképviselet pénteken az MTI-vel.

Minimálbér 2027: új bérfejlesztési programot sürget a VOSZ

Fotó: Darnay Katalin

Minimálbér 2027: új bérfejlesztési programot sürget a VOSZ

Közleményükben kiemelték, a hároméves megállapodás tapasztalatai megmutatták, hogy szükség van a kiszámítható, több évre szóló megállapodásokra, ugyanakkor azok gazdasági megalapozottságát tovább kell erősíteni. Ennek érdekében a jövőben a GDP és a kereseti mutatók mellett a termelékenység alakulásának is meghatározó szerepet kell kapnia a béremelési pálya kialakításában.

Perlusz László, a VOSZ főtitkára a közleményben hangsúlyozta, a tartós és fenntartható bérfelzárkóztatás alapját a termelékenység növekedése teremtheti meg. A vállalkozásoknak modernizálniuk kell működésüket, fejleszteniük kell technológiájukat, és növelniük kell az általuk előállított hozzáadott értéket, mert hosszú távon ebből finanszírozható a bérek emelkedése.

A főtitkár kitért arra, hogy a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) csütörtöki ülésén létrejött bérmegállapodással sikerült olyan megoldást találni, amely a megváltozott gazdasági környezethez igazodik.

A VOSZ szerint a megállapodás fontos eredménye, hogy a bérek felzárkóztatása mellett a gazdasági realitásokat és a vállalkozások versenyképességének megőrzését is szem előtt tartja, ezért a munkaadói szervezet szerint a létrejött megállapodás vállalható kompromisszum.

A megállapodás ugyanakkor így is jelentős alkalmazkodást követel meg a magyar vállalkozásoktól, különösen a mikro-, kis- és középvállalkozásoktól - mutat rá a VOSZ. A bérek emelkedése, valamint a gazdasági szereplőket érintő további költségek szükségessé teszik a hatékonyság és a termelékenység javítását. A szövetség szerint a következő időszakban felértékelődnek a technológiai fejlesztések, az automatizáció, a mesterséges intelligencia üzleti folyamatokba történő integrálása, az adatalapú vállalatirányítás és az energiafelhasználás optimalizálása.