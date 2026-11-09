Wekerle+ az Otthon Start után: sokaknak okozhat csalódást az új hitelprogram

A Wekerle+ novemberi bevezetése várhatóan nem vált ki akkora keresletet a lakáshitelpiacon, mint az Otthon Start program. A BiztosDöntés.hu szakértői szerint az új konstrukció szűkebb ügyfélkört érhet el, ezért 2027-ben jelentősen csökkenhet az államilag támogatott lakáshitelek aránya az új szerződéseken belül - írja a Magyar Nemzet.

A Wekerle+ szigorúbb feltételei miatt kevesebben juthatnak támogatott lakáshitelhez

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A Wekerle+ nem ismételheti meg az Otthon Start sikerét

A Magyar Nemzeti Bank adataiból a BiztosDöntés.hu által készített számítások szerint az idei első negyedévben még 80 százalék felett alakult az államilag támogatott lakáshitelek aránya az új szerződések összegén belül, szeptemberre azonban 75 százalékra mérséklődött.

A támogatott kölcsönök súlya ennek ellenére továbbra is meghatározó. Míg 2025 első kilenc hónapjában az új lakáshitel-szerződések összegének mindössze 22,3 százalékát adták, addig 2026 azonos időszakában már 78,5 százalék volt az arányuk.

A jelentős növekedés elsősorban a 2025 szeptemberében elindított Otthon Start programnak köszönhető. Az elmúlt hónapokban ugyanakkor fokozatosan csökkent azoknak a száma, akik megfeleltek a jogosultsági feltételeknek, és vállalni is tudták a hitelfelvételt.

Az Otthon Start november közepi lezárását követően a Wekerle+ léphet előtérbe, a szakértők azonban nem számítanak hasonló keresleti hullámra.

Az új konstrukció ugyanis szigorúbb feltételeket támaszt az igénylőkkel szemben. A korhatár, a korábbi és meglévő lakástulajdonra vonatkozó előírások, valamint a megvásárolt ingatlan használatának szabályai egyaránt szűkíthetik a jogosultak körét.

A két program között a kamatok tekintetében is jelentős különbség van. Míg az Otthon Start egységesen 3 százalékos fix kamattal volt elérhető, addig a Wekerle+ esetében a használt lakások vásárlására felvett hitel kamata 5 százalék. Ez azért is lényeges, mert az Otthon Start keretében elsősorban használt ingatlanokat vásároltak.

Az új lakások többsége nem felel meg a feltételeknek Az ingatlan.com adatai szerint a jelenleg kínált új építésű ingatlanok közül 4547 felel meg a Wekerle+ feltételeinek, ami a teljes kínálat 42 százalékát jelenti. A fővárosban különösen szűk a választék: mindössze 916 új lakás és ház felel meg az előírásoknak, ami a budapesti kínálat 16 százaléka. A fővárosi új építésű ingatlanok medián négyzetméterára 1,71 millió forint, ami meghaladja a programban meghatározott értékhatárt. A megyei jogú városokban kedvezőbb a helyzet, ott 1438 ingatlan, vagyis a kínálat 77 százaléka felel meg a feltételeknek. A községekben ez az arány eléri a 83 százalékot. Balogh László, az ingatlan.com vezető szakértője szerint a program feltételeinek megfelelő új otthonok négyötöde Budapesten kívül található. A területi különbségek miatt a kereslet egy része a vidéki városok felé terelődhet.

Ismét előtérbe kerülhetnek a piaci lakáshitelek

A támogatott konstrukciók várható visszaszorulásával a piaci kamatozású lakáshitelek szerepe ismét növekedhet. A bankok többféle kamat- és induló díjkedvezménnyel igyekeznek ügyfeleket szerezni.