Wekerle+ az Otthon Start után: sokaknak okozhat csalódást az új hitelprogram

A Wekerle+ novemberi bevezetése várhatóan nem vált ki akkora keresletet a lakáshitelpiacon, mint az Otthon Start program. A BiztosDöntés.hu szakértői szerint az új konstrukció szűkebb ügyfélkört érhet el, ezért 2027-ben jelentősen csökkenhet az államilag támogatott lakáshitelek aránya az új szerződéseken belül - írja a Magyar Nemzet.
A Wekerle+ nem ismételheti meg az Otthon Start sikerét
A Magyar Nemzeti Bank adataiból a BiztosDöntés.hu által készített számítások szerint az idei első negyedévben még 80 százalék felett alakult az államilag támogatott lakáshitelek aránya az új szerződések összegén belül, szeptemberre azonban 75 százalékra mérséklődött.
A támogatott kölcsönök súlya ennek ellenére továbbra is meghatározó. Míg 2025 első kilenc hónapjában az új lakáshitel-szerződések összegének mindössze 22,3 százalékát adták, addig 2026 azonos időszakában már 78,5 százalék volt az arányuk.
A jelentős növekedés elsősorban a 2025 szeptemberében elindított Otthon Start programnak köszönhető. Az elmúlt hónapokban ugyanakkor fokozatosan csökkent azoknak a száma, akik megfeleltek a jogosultsági feltételeknek, és vállalni is tudták a hitelfelvételt.
Az Otthon Start november közepi lezárását követően a Wekerle+ léphet előtérbe, a szakértők azonban nem számítanak hasonló keresleti hullámra.
Az új konstrukció ugyanis szigorúbb feltételeket támaszt az igénylőkkel szemben. A korhatár, a korábbi és meglévő lakástulajdonra vonatkozó előírások, valamint a megvásárolt ingatlan használatának szabályai egyaránt szűkíthetik a jogosultak körét.
A két program között a kamatok tekintetében is jelentős különbség van. Míg az Otthon Start egységesen 3 százalékos fix kamattal volt elérhető, addig a Wekerle+ esetében a használt lakások vásárlására felvett hitel kamata 5 százalék. Ez azért is lényeges, mert az Otthon Start keretében elsősorban használt ingatlanokat vásároltak.
Az új lakások többsége nem felel meg a feltételeknek
Az ingatlan.com adatai szerint a jelenleg kínált új építésű ingatlanok közül 4547 felel meg a Wekerle+ feltételeinek, ami a teljes kínálat 42 százalékát jelenti.
A fővárosban különösen szűk a választék: mindössze 916 új lakás és ház felel meg az előírásoknak, ami a budapesti kínálat 16 százaléka. A fővárosi új építésű ingatlanok medián négyzetméterára 1,71 millió forint, ami meghaladja a programban meghatározott értékhatárt.
A megyei jogú városokban kedvezőbb a helyzet, ott 1438 ingatlan, vagyis a kínálat 77 százaléka felel meg a feltételeknek. A községekben ez az arány eléri a 83 százalékot.
Balogh László, az ingatlan.com vezető szakértője szerint a program feltételeinek megfelelő új otthonok négyötöde Budapesten kívül található. A területi különbségek miatt a kereslet egy része a vidéki városok felé terelődhet.
Ismét előtérbe kerülhetnek a piaci lakáshitelek
A támogatott konstrukciók várható visszaszorulásával a piaci kamatozású lakáshitelek szerepe ismét növekedhet. A bankok többféle kamat- és induló díjkedvezménnyel igyekeznek ügyfeleket szerezni.
A BiztosDöntés.hu lakáshitel-kalkulátora alapján a kedvezőbb kamatok eléréséhez jellemzően meghatározott összegű rendszeres jövedelem bankhoz utalása, nagyobb hitelösszeg felvétele vagy biztosítás megkötése szükséges.
A pénzintézetek jelenlegi ajánlatai a következők:
- Erste Bank: A 10 éves kamatperiódusú, piaci lakáshitel legalacsonyabb elérhető éves kamata 6,34 százalék. A kedvezményes kamathoz egyéb feltételek mellett hitelvédelmi és lakásbiztosítás megkötése is szükséges. A bank induló díjkedvezményeket is kínál.
- Gránit Bank: A 10 éves kamatperiódusú, piaci lakáshitel 6,18 százalékos éves kamattal és 6,67 százalékos teljes hiteldíjmutatóval (THM) érhető el.
- MagNet Bank: A lakáscélú jelzáloghitel éves kamata akár 6,30 százalék is lehet, emellett az induló költségekből is kedvezményt biztosítanak.
- MBH Bank: A piaci lakáshitel éves kamata 6,69 százalék is lehet, amennyiben a hitelösszeg eléri a 30 millió forintot, és az igénylő teljesíti a további feltételeket. A bank a kezdeti költségekből is kedvezményt nyújt.
- OTP Bank: Az 1x1 Évnyerő Lakáshitelnél a futamidő első évében csak kamatot kell törleszteni. Az éves kamat akár 6,19 százalék is lehet, és induló díjkedvezmények is elérhetők.
- K&H Bank: Az 5 éves kamatperiódusú, minősített fogyasztóbarát lakáshitel legalacsonyabb elérhető éves kamata 6,79 százalék. A pénzintézet az induló költségekhez kapcsolódó kedvezményeket is kínál.
- UniCredit Bank: A piaci lakáshitel éves kamata 20 éves futamidő mellett 6,95 százalék is lehet a feltételek teljesítése esetén. Induló díjkedvezmények szintén igénybe vehetők.
- CIB Bank: A 10 éves kamatperiódusú, minősített fogyasztóbarát lakáshitel legalacsonyabb elérhető éves kamata 6,19 százalék. A kezdeti költségekhez kapcsolódó kedvezmények mellett a feltételek teljesítése esetén 40 ezer forintos jóváírás is járhat.
A kamatok összehasonlításakor ugyanakkor a teljes hiteldíjmutatót, a kamatperiódust és az igénybevétel feltételeit is érdemes figyelembe venni.
A szakértők szerint 2027-ben a támogatott lakáshitelek arányának csökkenése mellett az új hitelszerződések összértéke is visszaeshet az idei, kiemelkedően erős évhez képest.