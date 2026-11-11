Változás jön a Wizz Air egyik népszerű járatánál, ez sok magyar utast érint

2027. február 4-től a jelenleg használt Charleroi repülőtér helyett a Brussels Airportra, vagyis a Brüsszel-Zaventem repülőtérre érkeznek a Wizz Air Budapestről induló járatai – közölte szerdán a légitársaság.

Wizz Air

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

A Budapest és Brüsszel közötti útvonalon egész évben naponta közlekednek majd repülőgépek, csütörtökön és pénteken pedig napi két járatot indítanak. A változással egyidejűleg megszűnik a Budapest–Brüsszel-Charleroi útvonal.

A Wizz Air utasai gyorsabban juthatnak el Brüsszel központjába

A Brussels Airport mintegy 15 kilométerre található a belga főváros központjától, míg a jelenleg használt Charleroi repülőtér körülbelül 60 kilométerre fekszik a várostól.

Az új repülőtér elhelyezkedése így jelentősen megkönnyítheti az utasok továbbutazását. A terminál alatt vasútállomás működik, ahonnan közvetlen vonattal kevesebb mint 20 perc alatt elérhető Brüsszel központi pályaudvara.

A változás különösen az üzleti és hivatali ügyben utazóknak jelenthet előnyt, mivel a belga fővárosban működő európai uniós intézmények is könnyebben megközelíthetők lesznek.

A repülőtérről közvetlen vonatjáratok indulnak az európai negyedbe, az Európai Bizottság Berlaymont épületének közelében található Schuman tér pedig a 12-es repülőtéri busszal megközelítőleg 30 perc alatt érhető el.

Az új érkezési helyszín a turisták számára is kedvezőbb lehet, mivel a rövidebb transzferidőnek köszönhetően több időt tölthetnek Brüsszel nevezetességeinek felfedezésével.

A légitársaság tájékoztatása szerint az új útvonalra már megkezdődött a jegyértékesítés. A Budapest és Brüsszel-Zaventem közötti járatokra a repülőjegyek 13 790 forinttól érhetők el a Wizz Air honlapján és mobilalkalmazásában.

Az új menetrend 2027. február 4-én lép életbe, ettől az időponttól a légitársaság már nem közlekedtet járatokat Budapest és Brüsszel-Charleroi között.