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Wolt

Megérkeztek a robotfutárok Budapestre, Magyarországon is bemutatkozott a Wolt újdonsága

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Egy önvezető ételszállító robotot mutatott be a Wolt a Forbes Checkout Day rendezvényén, ahol a gép a színpad és a backstage között szállította a frissítőket. A Wolt robotfutár egyelőre csak bemutatkozott Magyarországon, arról még nincs döntés, mikor indulhat el a szolgáltatás a hazai utcákon.
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Woltrobotházhozszállítás

Önvezető ételfutárrobotot mutatott be Magyarországon a Wolt, amely egy budapesti konferencián már működés közben is megmutatta, hogyan zajlik a robotizált kiszállítás. A technológia Finnországban már egyre elterjedtebb, ahol több száz robot dolgozik, a magyarországi bevezetésről azonban egyelőre nem született döntés.

20 October 2020, Berlin: A bicycle courier is on a street in Berlin-Mitte for the Wolt food delivery service, a Finnish start-up. Photo: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB (Photo by JENS KALAENE / dpa-Zentralbild / dpa Picture-Alliance via AFP)
Finnországban a Wolt-futárokat már egyre több robot helyettesíti - Fotó: JENS KALAENE / dpa-Zentralbild

A vállalat a Forbes Checkout Day e-kereskedelmi konferencián mutatta be a robotot, amely a színpad és a backstage között szállított frissítőket.

 A G7 beszámolója szerint a Wolt későbbre ígért tájékoztatást arról, hogy a bemutatót követheti-e a szolgáltatás hazai elindítása, és ha igen, mikor jelenhetnek meg az önvezető futárok a magyar városokban.

A Wolt korábban Finnországban kezdett együttműködést az amerikai Coco Robotics vállalattal. A közös tesztelés 2024 augusztusában indult Helsinkiben, az éles kiszállítások pedig 2025 márciusában kezdődtek meg.

Finnországban már több száz robot szállítja a Wolt-rendeléseket

Az önvezető ételfutárok Finnországban már a mindennapi kiszállítások részévé váltak. 

Az egyik legnagyobb szolgáltató az S-csoport és a Starship Technologies együttműködése, amely több mint 650 robotot üzemeltet 79 településen.

A Wolt és az S-csoport ugyanakkor eltérő módon használja a technológiát. Míg az utóbbi elsősorban az áruházi bevásárlások házhoz szállítására alkalmazza a robotokat, addig a Wolt kisebb flottákkal, főként a városközpontokban végez ételkiszállítást. Az S-csoport közlése szerint Finnországban már minden ötödik házhoz szállításnál közreműködnek robotok

A rendszer azonban nem működik teljesen emberi segítség nélkül: az üzletek dolgozói készítik elő a rendeléseket, helyezik el azokat a robotokban, majd elindítják a járműveket.

Szigorú szabályok vonatkoznak a robotfutárokra

Finnországban az önvezető ételfutárok külön közlekedési kategóriába tartoznak. 

Nem számítanak sem gyalogosnak, sem kerékpárosnak, sem hagyományos gépjárműnek, hanem könnyű, automatizált teherszállító eszközökként kezelik őket.

A robotok a járdákon és a gyalogosok, illetve kerékpárosok által közösen használt útvonalakon is közlekedhetnek, legfeljebb óránként 15 kilométeres sebességgel. Az úttesten történő átkeléskor alapvetően a kijelölt gyalogátkelőhelyeket kell használniuk.

A működtetésükhöz ugyanakkor külön engedélyezési feltételek kapcsolódnak, és a szolgáltatóknak folyamatos távoli felügyeletet kell biztosítaniuk.

  •  Ez azt jelenti, hogy egy emberi operátor szükség esetén beavatkozhat, például ha a robot elakad vagy veszélyes helyzetbe kerül.

A járművek nem kapnak rendszámot és egyedi hatósági engedélyt, a működésükért és az általuk okozott esetleges károkért az üzemeltető vállalat felel.

Bár a technológia egyre szélesebb körben terjed, a robotfutárok működése nem mindig problémamentes. A közösségi médiában több olyan felvétel is megjelent, amelyeken az önvezető eszközök elakadnak, eltévednek, vagy éppen járókelők segítségére szorulnak.

A Wolt budapesti bemutatója mindenesetre megmutatta, hogy a robotizált ételkiszállítás Magyarországon is megjelenhet a jövőben. Arról azonban egyelőre nincs döntés, hogy mikor indulhat el a szolgáltatás a hazai vásárlók számára.

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