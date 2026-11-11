Megérkeztek a robotfutárok Budapestre, Magyarországon is bemutatkozott a Wolt újdonsága

Önvezető ételfutárrobotot mutatott be Magyarországon a Wolt, amely egy budapesti konferencián már működés közben is megmutatta, hogyan zajlik a robotizált kiszállítás. A technológia Finnországban már egyre elterjedtebb, ahol több száz robot dolgozik, a magyarországi bevezetésről azonban egyelőre nem született döntés.

Finnországban a Wolt-futárokat már egyre több robot helyettesíti - Fotó: JENS KALAENE / dpa-Zentralbild

A vállalat a Forbes Checkout Day e-kereskedelmi konferencián mutatta be a robotot, amely a színpad és a backstage között szállított frissítőket.

A G7 beszámolója szerint a Wolt későbbre ígért tájékoztatást arról, hogy a bemutatót követheti-e a szolgáltatás hazai elindítása, és ha igen, mikor jelenhetnek meg az önvezető futárok a magyar városokban.

A Wolt korábban Finnországban kezdett együttműködést az amerikai Coco Robotics vállalattal. A közös tesztelés 2024 augusztusában indult Helsinkiben, az éles kiszállítások pedig 2025 márciusában kezdődtek meg.

Finnországban már több száz robot szállítja a Wolt-rendeléseket

Az önvezető ételfutárok Finnországban már a mindennapi kiszállítások részévé váltak.

Az egyik legnagyobb szolgáltató az S-csoport és a Starship Technologies együttműködése, amely több mint 650 robotot üzemeltet 79 településen.

A Wolt és az S-csoport ugyanakkor eltérő módon használja a technológiát. Míg az utóbbi elsősorban az áruházi bevásárlások házhoz szállítására alkalmazza a robotokat, addig a Wolt kisebb flottákkal, főként a városközpontokban végez ételkiszállítást. Az S-csoport közlése szerint Finnországban már minden ötödik házhoz szállításnál közreműködnek robotok.

A rendszer azonban nem működik teljesen emberi segítség nélkül: az üzletek dolgozói készítik elő a rendeléseket, helyezik el azokat a robotokban, majd elindítják a járműveket.

Szigorú szabályok vonatkoznak a robotfutárokra

Finnországban az önvezető ételfutárok külön közlekedési kategóriába tartoznak.

Nem számítanak sem gyalogosnak, sem kerékpárosnak, sem hagyományos gépjárműnek, hanem könnyű, automatizált teherszállító eszközökként kezelik őket.

A robotok a járdákon és a gyalogosok, illetve kerékpárosok által közösen használt útvonalakon is közlekedhetnek, legfeljebb óránként 15 kilométeres sebességgel. Az úttesten történő átkeléskor alapvetően a kijelölt gyalogátkelőhelyeket kell használniuk.