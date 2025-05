Szokatlan hideg Székelyföldön, volt ahol havazott is – videó

Megérkezett a hideg a fagyosszentek első napjára Székelyföldön. A meteorológiai szolgálat adatai szerint a települések közül Csíkszeredában mérték a leghidegebbet, ahol hajnalban mínusz 3,6 Celsius-fok volt, Maroshévízen mínusz 2,3 fokot, Gyergyóalfaluban pedig mínusz 2,1 fokot mértek.

Fagyba borult Székelyföld nagy része hétfőre virradóra, a fagyosszentek első napján. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A leghidegebbet a Kelemen-havasokban regisztrálták, ahol mínusz 8,2 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet, de fagyos volt a hajnal a Csalhó-hegységben is (-6,2 fok), a Kovászna-megyei Lakócán (-5,5 fok) és a Bucsin-tetőn is (-2,7 fok) is.

A fagyosszentek a magyar népi hagyomány szerint a Pongrác, Szervác, Bonifác napok (május 12., május 13., május 14.), valamint Orbán napjának (május 25.) a közös elnevezése

– idézte fel az erdélyi lap.

Az Ipoly mentén a néphagyomány Zsófia naptól (május 15.) is fagyot várt.

„Pongrác kánikulában subában megfagyott, Szervác a Tisza közepén víz nélkül megfulladt, Bonifácot pedig agyoncsipkedték a szúnyogok – ezért haragusznak ránk, emberekre és évről évre visszajönnek, hogy bosszantsanak bennünket” – tartja egy délvidéki népi magyarázat arról, hogy miért hoznak fagyot május közepén a fagyosszentek – írta a Maszol.ro.

Az Agerpres hírügynökség szerint hétfő hajnalban Hargita megye három meteorológiai állomásán – Csíkszeredában, Maroshévízen és a Bucsin-tetőn – is megdőlt az eddigi napi hidegrekord.

Narcisa Milian meteorológus a szokatlan hideget egy sarkvidéki eredetű légtömeg beáramlásával és a felhőtlen égbolttal magyarázta.

Hargita megyében a következő napokban is alacsony hőmérsékleti értékek várhatók, átmeneti felhőzettel és gyenge csapadékkal. A hegyekben a magasabban fekvő területeken havazás, péntektől enyhe felmelegedés várható.

Az Agerpres szerint hétfő hajnalban Hargita megye több magasan fekvő térségében havazott.