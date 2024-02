3 társasjáték felnőtteknek

Ehhez vonatainkat és épületlapkáinkat fogjuk használni. Ha ismerjük a Peaky Binders sorozatot, nagyjából ahhoz hasonló környezetet képzelhetünk el. Egyrészt saját hálózatunk hoz nekünk majd pontokat, de ha tudunk kapcsolódni másik játékoshoz, akkor általa is pontokhoz juthatunk. Legfontosabb erőforrásunk a szén, amit sok megkötéssel jár szerezni, a bányáinkból is csak kereskedő által tudunk hozzájutni. A vassal már könnyebb dolgunk van, a tábláról bárhonnan elvehetjük, a harmadik nyersanyagunk pedig a sör, amit kocsmák és kereskedők révén szerezhetünk meg. Két korszakot ível át a Brass: a csatornakorszak, majd a vasútkorszak, ezen korszakok végén számítjuk majd a pontjainkat. Ezek a korszak infrastruktúráját tükrözik - előbb csatornákon, majd a vasúthálózat kiépülte után már az újnak számító vonalon is folyt a kereskedelem. A játékot az nyeri, aki a legtöbb pontot szerzi a két korszak végén. Ismét egy olyan játék ez tehát, ahol egymás ellen dolgozunk, de talán kevésbé, mint a Blood Rage-ben, sőt, akár ki is aknázhatjuk a másik játékos infrastruktúráját.

A fenti három társasjáték valóban kiváló szórakozás lehet felnőtteknek is, témájuk és komplexitásuk a modern társasjátékok kiemelkedő címei közé emeli őket. Amellett, hogy kiváló szórakozást nyújtanak, barátainkkal minőségi időtöltést adnak, és akár napokra beszédtémát egy-egy érdekesebb helyzet, győzelem vagy éppen peches veszteség után. Hangulatukra pedig igazán nem lehet panasz.