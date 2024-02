A magyar családok továbbra is számíthatnak a Lidl akcióira

A Lidl továbbra is törekszik arra, hogy a lehető legjobb árakat biztosítsa vásárlói számára. Az áruházlánc a hatályos rendeletben előírt kötelező akciók esetében is rendre többet ad vásárlóinak: a kedvezmények mértéke számos esetben akár az 50%-ot is elérheti, erre pedig a jövőben is számítani lehet. Hazánk piacvezető áruházlánca számos eszközzel igyekszik segíteni a háztartásokat kiadásaik optimalizálásban. A széles, kiváló minőségű, kedvező ár-érték arányú kínálat mellett ugyanis digitális hűségprogramjával, a Lidl Plusszal további 10-12 darab extra kedvezményre jogosító kupont, kaparós nyereménykártyákat és egyéb extra kedvezményeket is kínál fogyasztói számára.

Ebben az évben is folytatódnak hazánk piacvezető áruházláncának népszerű akciói; mint a „Szuper hétvégi akciók!” és a „Minden péntek halpéntek” is. Míg az előbbi keretében a nevében is szereplő napokon extra kedvezménnyel válogathatunk az élelmiszer és nem élelmiszer jellegű termékek széles kínálatából, addig a friss halárut péntekenként 15%-os kedvezménnyel kínálja a Lidl. Ráadásul a Lidl Plusszal további kedvezmény is kapható, így az applikációt használók péntekenként a friss halárukat 25% kedvezménnyel vásárolhatják meg.



