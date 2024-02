Ha jön az ár – biztosítással a vízkárok ellen

Az utóbbi években egyre gyakoribbá vált Magyarországon is, hogy – különösen nyáron - szélsőséges viharok törnek ki, amelyek során rövid idő alatt az átlagos mennyiségű csapadék sokszorosa lehullhat, mindez pedig komoly károkat okozhat ingatlanjainkban.

Természetesen lehet és kell is készülni az ilyen eseményekre, például az árkok, vízelvezető rendszerek karbantartásával, vagy a tetőn a sérült cserepek cseréjével, esetleg vízszigetelő réteg kialakításával. Azonban bármennyire alaposan készül is fel valaki, a baj megtörténhet. Nemcsak a viharok okozhatnak komoly bosszúságot számunkra, de ugyanilyen kellemetlen lehet egy felső szomszéd felől érkező beázás, vagy egy meghibásodott csővezeték miatti vízkár is. Valamennyi esetre fel tudunk készülni, hiszen egy jól megválasztott, az igényeinkhez alkalmazkodó otthonbiztosítással gondoskodhatunk arról, hogy ha kárunk keletkezik, legyen anyagi forrásunk a javításhoz.

Garantált biztonság