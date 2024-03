A platós sittszállítás számos előnye

Komoly projektnek számít a lakásfelújítás, ahogy a lomtalanítást is el kell végezni, ha szeretnénk rendezett körülmények között élni. Az így keletkező hulladékot nem dobhatjuk be csak úgy a kukába és természetesen nem is szabadulhatunk meg tőle valami eldugott helyen.

A sittszállítás megoldása szakszerű kivitelezést igényel. De miként csináljuk? Egyenként saját autóval elhordani a hulladékot a telephelyre nagyon hosszú időt venne igénybe, ráadásul a személyautókat sem erre a célra találták ki. Érthető, hogy senki nem szeretné összekoszolni a kocsiját emiatt. A sittszállítás szolgáltatásként is igénybevehető szakszerű keretek között. Sőt, ehhez még konténerre sincs feltétlenül szükség. Ennek kapcsán felmerülhet a kérdés, hogy konténerrel vagy anélkül könnyebb a sittszállítást elintézni. Nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy az egyik vagy a másik jobb módszer. Inkább az előnyöket kell összevetni és a körülményeknek megfelelően választani. Talán első gondolatra relenváns dolognak tűnhet konténert rendelni, viszont gondoljunk csak bele egy kicsit alaposabban, hogy ez mivel jár. Ehhez szükség van térfoglalási engedélyre, ráadásul egy olyan területre is, ahol a konténert tárolni lehet napokon keresztül.

A platós sittszállítás gyakran sokkal kézenfekvőbb megoldás, mert kevesebb ügyintézést és logisztikát igényel, mint a konténer. Egy profi csapat, mint amilyen a Trici Transport Kft., leveszi a gondot a vállunkról. Gyakorlatilag semmi dolgunk nem lesz, hiszen a rakodás és a hulladék bezsákolása is a szolgáltatás részét képezi. Sittszállítás gazdaságos és időtakarékos módon Mivel ügyfélként a sittszállítás igénybevételét követően már nem kell foglalkoznunk ennek a menetével, több időnk jut az egyéb feladatokra koncentrálni. Aki már túl van legalább egy lakásfelújításon, az nyilván tudja, hogy mennyi intéznivalóra kell koncentrálni. Csak időből van mindig kevés. Ezzel a variánssal nem kockáztatunk semmilyen bírságot, nem kerül erőfeszítésbe, ráadásul Budapesten ingyenes kiszállással vehető igénybe. A pincétől a padlásig végre megszabadulhatunk a rengeteg lomtól, törmeléktől és egyéb hulladéktól, ezzel értékes helyet szabadítva fel.

Lényeges kérdés az is, hogy hol található a felgyülemlett törmelék, mert nem mindegy, hogy több emelet magasból kell 60-70 zsáknyi sittet levinni, vagy egy kertesház udvaráról kell összeszedni. Természetesen ez a szolgáltatás árát is befolyásolja. A rejtett költségek miatt viszont nem kell aggódnunk egy korrekt szállítócég esetében. Ehhez viszont arra van szükség, hogy ügyfélként közöljünk minden részletet a szolgáltatóval, aki ennek megfelelően, felkészülten érkezhet a helyszínre. Na de mennyi az annyi? Megéri ez a kényelem azt az árat, amit a sittszállításért kell kifizetni? A válasz erre egyszerűen csak annyi, hogy igen! Minden előnyt összevetve, kétség sem férhet hozzá, hogy rengeteg értékes időt takaríthatunk meg, fordíthatunk másra, ha céggel végeztetjük a sittszállítást. Ennek a konkrét ára korántsem számít megfizethetetlennek.