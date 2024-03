Hogyan építsünk ki hatékony edzéstervet futópadon?

Bátran használd a futópad dőlésszöget, ezzel hatékonyan növelheted a mozgásintenzitást. Mindenképp figyelj oda a tempóra is, azaz a futás sebességére, ezt igazítsd a korábban meghatározott céljaidhoz és természetesen fizikai állapotodhoz. Az is fontos, hogy motivált tudj maradni, hiszen a kezdeti lelkesedés hamar alábbhagyhat, hogy ezt megelőzd: találj egy edzőtársat, hallgass zenét vagy hétről hétre tűzz ki kisebb elérendő célokat.

Tipp: A hatékonyság egyik legfontosabb összetevője a pihenés, hallgass a testedre, ha fáradtnak érzed magad vagy fáj valamid, pihenj. Ne erőltesd túl magad!

Bemelegítés és nyújtás

Egy edzésterv sem lehet igazán jó, ha nincs benne a bemelegítés és nyújtás, ezekre is kiemelt figyelmet fordíts. A bemelegítés azért elengedhetetlen, mert serkenti a vérkeringést, hiszen ezek a gyakorlatok növelik a pulzusszámot, ezáltal fokozzák a véráramlást az izmokhoz. Ez segít felkészíteni az izmokat a terhelésre, javítja a teljesítményedet és csökkenti a sérülések kockázatát, de még az izom-ideg koordinációd is jobb lesz. Az edzés végén pedig azért fontos nyújtanod, mert a futópad segítségével végzett intenzív mozgás hatására az izmaid megfeszülnek és megrövidülnek, a nyújtás segít ezeknek az izmoknak ellazulni és visszanyerni eredeti hosszúságukat – ez gyorsítja a regenerálódási folyamatot, és csökkenti a késleltetett izomfájdalmat is.

A bemelegítés és a nyújtás időtartama az edzettségi szintedtől és az edzés intenzitásától függően változhat, de általánosságban elmondható, hogy a bemelegítésnek 5-10 percig, a nyújtásnak pedig 5-15 percig kell tartania.

Extra tippek a futópadon végzett edzéshez!

A hidratálásra kiemelt figyelmet fordíts edzés közben és után is, hiszen az intenzív izzadással vizet és ásványi sókat is veszítesz, utóbbi pótlására speciális edzésekhez kifejlesztett italt is fogyaszthatsz. Ne feledkezz meg a megfelelő edzésruha viseléséről sem, még akkor sem, ha otthoni futópadon futsz, érdemes beszerezned ehhez is egy jó minőségű futócipőt, illetve kényelmes edzőruhát. Végül pedig tartsd magad a fentiek alapján megírt edzéstervhez, ezzel elkerülve a sérüléseket és a túlzott terhelést!