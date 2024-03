Kényeztesd a szőnyeged a legalaposabb tisztítással!

Először is rendszeresen és kellőképpen alaposan kell porszívózni őket, minimum hetente egyszer! A tisztítás-technológia hengerkefés porszívót ír elő a szakszerű szőnyeg-porszívózáshoz. A forgó kefés fejjel történő porszívózáskor a szőnyeg szálai közül sokkal alaposabban tudjuk eltávolítani a szennyeződéseket. De a rendszeres szőnyegápolásnak nem csak a porszívózás az elengedhetetlen eleme, hanem a nedves szőnyegtisztítás is! Ezt végezhetjük permet-extrakciós szőnyegtisztító géppel vagy elvihetjük profi szőnyegtisztítóba, ahol porológéppel kiporolják, majd a legmodernebb szőnyegsúroló gépekkel tökéletesen tisztára mossák. A folyamat végén egy ipari centrifuga áll, ami szinte az összes nedvességet kivonja a feloldott szennyeződésekkel együtt a szőnyeg szálai közül, így garantált a legjobb minőség. Ez a legszakszerűbb szőnyegápolás! Ajánlott évente legalább egyszer a szőnyegeket alávetni, mert a szennyeződések csak gyűlnek és gyűlnek a szőnyeg felületén, mivel a tér alsó vízszintes síkján helyezkedik el, így ide hullik az összes nem kívánatos szenny.

Milyen szennyeződések bújhatnak meg a szőnyeg szálain?

Mivel a textil a földön hever, ami mint tudjuk a tér alsó, vízszintes síkján helyezkedik el, így rendkívüli módon ki van téve a szennyeződések "támadásának". Hajszál, szőrszál, por, poratka, poratkák ürüléke, morzsa és egyéb ital- vagy ételmaradék, ha van háziállat, akkor a kis kedvenc szőre, rosszabb esetben ürüléke. Kisgyermekeseknél gyakran gyurma vagy zsírkréta maradványok is találhatóak belegyúrva a szőnyegbe. A kosz mértéke egy idő után szabad szemmel is jól látható lesz, és bizony onnantól kezdve a közérzetünket is negatívan befolyásolja, még ha ez nem is válik tudatossá számunkra. Egyszerűen csak azt érezzük, hogy nem szívesen érintkezünk a piszkos szőnyeggel, ellentétben azzal, mikor tiszta és szívesen le is fekszünk rájuk. De nem csak a közérzetünkre jelent kockázatot egy szennyeződésekkel teli szőnyeg! Hanem az egészségünkre is! Az enyhébb allergiás reakcióktól a súlyosabb légúti megbetegedésekig terjed a skála. És természetesen, mint ahogy a bevezetőben is említettük sokkal hamarabb tönkre is megy a szeretett szőnyegünk, ha nem tisztítjuk vagy tisztíttatjuk megfelelő rendszerességgel őket!