Tavaszi megújulás sportosan komfortos köntösben – pontosabban ruhában

A leggings szintén nélkülözhetetlen darabja a tavaszi sportöltözéknek. A különböző vastagságú és hosszúságú modellek kellő szabadságot borítékolnak a választás folyamatában. Az egyéni kritériumok mindig, minden helyzetben elsődlegesek. A magasított derékrész nemcsak divatos, de praktikus is, mivel segít megőrizni a test melegét az enyhébb napokon, és extra támogatást nyújt a hasi résznek. Az aktuális divatot követve, a leggingsek palettája idén is széles spektrumot jár be, a pasztellszínektől kezdve a feltűnő, grafikai mintákig minden megtalálható, amelyek tökéletesen kombinálhatók a sportmelltartók árnyalataival és motívumaival.

Egy kis kiegészítés

Kihangsúlyozandó, hogy a sportfehérnemű rátalálásán túl a lábakra szabott cipő kiválasztása is elengedhetetlen a tavaszi sportoláshoz. A változékony időjárás és a különböző tereptípusok miatt érdemes olyan sportcipőt választani, amely megfelelő tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt, emellett pedig elegendő támogatást nyújt a lábaknak. A speciális sporttevékenységekhez pedig természetesen vásárolhatóak specifikus lábbelik, mint amilyenek a futócipők, bringás cipők, vagy éppen túracipők.