A Lidl idén valóra váltja a focirajongó gyermekek legnagyobb álmát

Fotó: Lidl

A nem mindennapi kezdeményezésre, a Lidl Magyarország nyereményjátékára a szülők és gondviselők is nevezhetik 6-10 éves gyermeküket, akik sorsolás útján kerülhetnek be a Lidl Kids Teambe, melyhez csupán Lidl Plus felhasználóként az applikációban kell a nevezést leadni. A nyertes gyermekek a válogatott egy-egy játékosát kísérhetik pályára az UEFA EURO 2024TM csoportmérkőzések egyikén Németországban.



A Lidl a nagyvonalú nyereményjáték keretében vállalja a gyermekek és kísérőik utazásának teljes költségét, ily módon is biztosítva, hogy a szerencsés nevezők anyagi helyzetüktől függetlenül vehessenek részt a programban. A Lidl Kids Team résztvevőit a helyszínen a nagy esemény mellett természetesen számos szórakoztató és izgalmas élmény várja majd azt megelőzően is, hogy több tízezer szurkoló előtt csatlakozhatnak a válogatott labdarugóihoz a pályán. „Nagy örömünkre az UEFA-val együttműködve a Lidl Kids Team nyereményjáték révén egy olyan életre szóló élményt kínálhatunk vásárlóink részére, ami igazi kuriózum. A Lidl Kids Team programmal egyedülálló lehetőséget és életre szóló élményeket szeretnénk nyújtani 22 magyar gyermek és családtagjuk számára. A Lidl Kids Team programban nyertes hazai résztvevők – felnőtt kísérőjükkel együtt – háromnapos utazást nyernek és ennek részeként ott lehetnek Németországban június 19-én a Németország elleni, míg június 23-án a Skócia elleni csoportmérkőzéseken.

A gyermekek pedig a mérkőzések kezdetekor kéz a kézben vonulhatnak majd pályára a válogatott játékosaival. A mérkőzések előtti napon a gyermekek és kisérőik városlátogatáson, játékos futball mérkőzésen és sok más élménydús programon is részt vesznek majd.” – mondta Tőzsér Judit a vállalat kommunikációs vezetője -majd hozzátette: Piacvezető vállalatként azon dolgozunk folyamatosan, hogy minden esetben partnerként álljunk vásárlóink mellett, legyen szó akár a lehető legjobb árak biztosításáról, a széles és friss gyümölcs- és zöldségkínálatunkról, vagy éppen a világ egyik legnagyobb labdarúgó-tornáján való részvételről. Ránk minden esetben számíthatnak!"