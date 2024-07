IDÉN IS A LIDL BIZTOSÍTJA AZ ENERGIAPÓTLÁST A BALATON-ÁTÚSZÁS RÉSZTVEVŐINEK

Energiapótlást biztosító étel- és italcsomagokkal, sőt a kánikula elleni védekezésre kialakított frissítő- és naptejpontokkal is várja a Lidl Magyarország a 42. Balaton-átúszás résztvevőit, valamint az eseményt a vízpartról végigkövető érdeklődőket. Az ikonikus szabadidősport-esemény névadó szponzorának helyszíni kitelepülése ráadásul számos vízparti aktivitást, sőt nyereményjátékokkal színesített programokat is kínál a sportszeretők számára.

Fotó: Lidl

A 2024-es Lidl Balaton-átúszás előreláthatólag július 20-án rajtol el Révfülöpről, a cél pedig a Balaton déli partja Balatonboglár. A kifejezetten amatőr-, és hobbi úszóknak szóló nyíltvízi szabadidősport-esemény nevezői egy 5,2 km-es hosszú- és egy 2,6 km-es féltáv közül választhatnak, emellett az idei évben is van lehetőség a hosszútávot SUP-al végigevezni.

„Az egészséges életmód és az aktív testmozgás támogatása kiemelten fontos vállalatunk számára. Óriási büszkeség számunkra, hogy immár nyolcadik éve mi lehetünk ennek az ikonikus rendezvénynek a névadó szponzora. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is kitelepülünk a Balaton-partra, és a résztvevőknek összeállított célcsomagokhoz, valamint a helyszíni aktivitásokhoz is mi biztosítjuk a szükséges energiát termékeinkkel, legyen szó vízről, friss zöldségekről és gyümölcsökről, vagy éppen ropogtatni valókról. Mind a kezdő mind pedig a célállomáson is frissítő- és naptejpontokon nyújtunk védelmet a kánikula és a leégés ellen, miközben Balatonbogláron a dómsátorban, a péksütemény ponton és egy nagy, fedett helyszínen is várjuk a célba érkezőket és hozzátartozóikat” - nyilatkozta Tőzsér Judit, a vállalat kommunikációs vezetője, aki azt is hozzátette, hogy az áruházlánc dolgozói közül idén már közel 100 fő száll vízbe vagy vízre és vágni neki a Balaton-átúszás valamelyik távjának.

Fotó: Lidl

A piacvezető kiskereskedelmi áruházlánc az esemény névadó szponzoraként rengeteg aktivitással és nyereményjátékokkal is készül a résztvevők és családjaik, illetve a rendezvényt a partról végigszurkoló érdeklődők számára.