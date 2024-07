A vízszigetelés teszi igazán tartóssá a burkolatot

A víz folyamatosan mozgásban van és halmazállapotot vált: esik, szivárog, csorog, hömpölyög, párolog, gőzölög, megfagy, de az is előfordul, hogy egyszerűen csak pang. Nyughatatlan a természete és gyakran kopogtat be hozzánk hívatlan vendégként. Ha nem védekezünk ellene, ha nem szabunk gátat neki és nem szabályozzuk útját, akkor komoly károkat okozhat otthonunkban. Érkezhet a tetőn át, beszivároghat a falakba és az aljzatba, megbonthatja a burkolati rétegeket és szélsőséges esetben az épület szerkezetét is veszélyeztetheti. Sőt, gombásodást és penészesedést is előidézhet, ami súlyos egészügyi problémákhoz vezethet.

Nagyon figyeljünk a vizes helyiségekre!

A víz különösen nagy galibát okozhat a tartósan vele érintkező felületeknél, illetve az úgynevezett vizes helyiségekben, mint például a fürdőszobában, a konyhában vagy a mosókonyhában. Ezek esetében a padló és a falak állandóan ki vannak téve a víz és a pára hatásainak. Ha a nedvességnek végül sikerül bejutnia a burkolat alá, akkor idővel előidézheti a csempék vagy a járólapok leválását, de a tartós átázás miatt akár falszerkezeti károsodással is számolni kell. Ez az egyik magyarázata annak, hogy miért kell nagy figyelmet kell fordítani a vizes helyiségek kialakítására, hidegburkolására.

A hidegburkolat önmagában nem elég

Vannak, akik tévesen azt gondolják, hogy egy prémium minőségű burkolat és egy jó fugázó gátat tud szabni a nedvességnek. Az igazság ezzel szemben az, hogy a víz a legnagyobb odafigyeléssel és precizitással kivitelezett hidegburkolaton is képes átszivárogni, mert annak nincs vízszigetelő tulajdonsága. Ha védekezni szeretnénk a nedvesség okozta károk ellen, akkor a burkolat alatt megfelelő rétegrendet kell alkalmaznunk, amelynek a vízszigetelő réteg is fontos részét képezi.

A második fázis a vízszigetelés

A hidegburkolás összetett munka, amely alapos tervezést és komoly szakértelmet igényel. Alapvetően négy fő fázisra lehet bontani, ezek mindegyikének megvan a maga jelentősége. Ha tartós és minőségi eredményre törekszünk, akkor mindegyikre nagy figyelmet kell fordítani.