Idén is érdemes a Lidl üzleteiben készülni az iskolakezdésre

Bár még javában zajlik a nyári szünet, érdemes már most az iskolaszerek beszerzésére gondolni, hogy a lehető legkedvezőbb áron intézhessük a nagybevásárlást. Hazánk piacvezető kiskereskedelmi áruházláncának legújabb iskolakezdési katalógusában a legfontosabb tanszerek, kreatív eszközök, könyvek és egyéb, tanuláshoz kapcsolódó termékek széles választéka található meg. Ahogy már korábban is megszokhattuk, a Lidl ezen termékek esetén is kiemelten ügyelt arra, hogy a lehető legjobb árakat tudja a vásárlók számára biztosítani.

Fotó: stock.adobe.com

A Lidl közismerten hosszú évek óta törekszik arra, hogy minél több területen segítse a magyar családok mindennapjait, így természetesen az iskolakezdésben is jelentős támogatást kíván nyújtani vásárlóinak. Ennek érdekében több héten át tartó „Velünk gyerekjáték a sulikezdés” kampányának keretében közel 200-féle, az oktatáshoz kapcsolódó termék érhető el a kínálatában. A diszkontlánc tehát kifejezetten törekszik rá, hogy az oktatás minden résztvevőjét egyaránt kiszolgálja, legyen szó óvodás korú gyermekről, általános- és középiskolás tanulóról vagy egyetemi hallgatóról, mindenki megtalálja a kínálatban a számára szükséges eszközöket, ráadásul mindezt a Lidl-től megszokott kiváló minőségben és kedvező áron.

Fotó: stock.adobe.com

„Évek óta kiemelt célunk, hogy a bevásárlás mellett a tanévkezdést is minél inkább megkönnyítsük a magyar családok számára. Tapasztalataink alapján a vásárlók körében a legkeresettebbek a különféle írószerek, füzetek, tolltartók és csomagolástechnikai eszközök mellett az iskolatáskák, hátizsákok, uzsonnásdobozok, kulacsok. A kínálatban számos foglalkoztatófüzet és könyv, LCD írótábla, de akár még az ünneplőruházat is megtalálható. Akciós árpolitikánk részeként különös figyelmet fordítottunk arra, hogy minden esetben – így a tanévkezdéshez kapcsolódóan is – minőségi és kiváló ár-érték arányú termékeket biztosítsunk. Számos termék kedvezményes áron - Szuper áron és Őrületes Lidl áron - vásárolható meg, ami nagy könnyebbséget jelenthet a családok számára” – emelte ki Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője.