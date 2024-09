A siker új mértékegysége

Noha az utóbbi években tektonikus változás történt abban, ahogyan a munkáltatók az egészségügyi és jólléti programokba való befektetésekről gondolkodnak, azonban sajnos a jóllét kultúrája még mindig legtöbbször csupán egy szlogen, egy kipipálandó feladat marad vagy csak egész egyszerűen egy általános egészségügyi programként jelenik meg, amelyet a HR osztályra hárítanak, hogy taktikai szinten kezelje a jólléti programokat, melyek többnyire egy-egy egészségügyi szűrésben ki is merül.

Ezzel szemben a valódi jóllét nem csupán egy „program” vagy „téma”, hanem inkább egy szemléletmód, ethosz, a vállalati kultúra része kell, hogy legyen a munkahelyeken.

A benefit Prize - For Happy Employees pályázat fő célja éppen ennek a szemléletmódnak a népszerűsítése, hiszen a boldog munkavállaló nem csak úgymond, mikroszinten, a vállalat számára „hasznos”, hanem az egész társdalom számára is az. A boldog ember kreatívabb, produktívabb, többet tud nyújtani lelkileg és szellemileg is a környezetének, családjának. S a boldogság egyik forrása a jól elvégzett munka, melyhez a vállalatok adják meg a megfelelő keretet.

Mivel a vezetők jelentős hatással vannak a szervezeti kultúrára, ezért ha a vezetők a jóllétet normaként kezelik és népszerűsítik, akkor az alkalmazottaik is nagyobb mértékben vesznek részt a jólléti programokban, mely kihat a vállalat teljesítményére is.

Fotó: Klub Rekreáció Kft.

Ha a vezetők nem mutatnak elkötelezettséget, akkor ez a hozzáállás nem terjed át az alkalmazottakra sem.

A vezetők ilyen irányú meggyőzésére jó eszköz lehet a benefit Prize - For Happy Employees díjat elnyert vállalatok körében végzett kutatás, mely azt vizsgálja, hogy hogyan kapcsolódik össze az alkalmazottak egészségügyi és jólléti programjaiba történő befektetés a vállalat üzleti teljesítményével.

A hipotézis ugyanis az, hogy azok a cégek, amelyek pályáznak és megnyerik a benefit Prize - For Happy Employees díjat és ezzel kiemelkedő munkahelyi béren kívüli juttatási programokat valósítanak meg, azok pénzügyi előnyökre -is- tesznek szert, amelyek jócskán túllépnek a hagyományos egészségügyi programokat kínáló vállalatok eredményein.