Fontos tudnivalók a Diákhitel Számláról

Elkezdődött a tanév, ebben az évben is rengetegen vágnak bele felsőfokú tanulmányaikba. A képzés és a diákévek finanszírozásához nagy segítséget nyújthat a felsőoktatásban tanuló hallgatók számára a diákhitel, amelyhez 2023 nyara óta egy speciális bankszámlatípus, a Diákhitel Számla is tartozik, amit kifejezetten a diákhitelt felvevő egyetemisták igényeire szabtak. „A Diákhitel1 terméket kizárólag Diákhitel Számlára folyósítja a Diákhitel Központ, így az igénylőknek ma már kötelező Diákhitel Számlát nyitniuk, amelyre jelenleg négy banknál van lehetőségük. Azonban azoknak is érdemes Diákhitel Számlát nyitniuk, akik 2023. július 1. előtt igényeltek diákhitelt, vagy olyan típusú diákhitelt vesznek fel, amelyhez nincs feltétlenül szükség bankszámlára, mivel a Diákhitel Számlát speciális kedvezményes kondíciók jellemzik” – hívta fel a figyelmet Kelemen Tamás, az MBH Bank lakossági termékmenedzsment vezetője.

Miért előnyös a Diákhitel Számla?

A Diákhitel Számla esetében nincs havi számlavezetési díj , díjmentesek az SMS és az elektronikus szolgáltatások, valamint ingyenes az elektronikus átutalás belföldön forintban, de a bankok egyéb kedvezményeket is kínálnak a hallgatóknak. „A fiatalok egyre tudatosabbak a pénzügyeiket illetően, ehhez pedig az is hozzátartozik, hogy már korán elkezdenek a lakásvásárláson gondolkodni. Éppen ezért bankunknál a Diákhitel Számlához lakáshitelkedvezményt is biztosítunk” – emelte ki Kelemen Tamás. Emellett egyéb hasznos kiegészítő termék, mint például utasbiztosítás is igényelhető a számlához, amely akár az egész családra kiterjeszthető.

A diákhitel típusai közül annak függvényében érdemes választani a hallgatóknak, hogy a támogatást a mindennapi kiadásokra vagy a tanulmányi költségek fedezésére szeretnék-e felhasználni. A Diákhitel1 rugalmasan felhasználható bármire, legyen az könyv, technikai eszközök vásárlása vagy akár a lakhatás kifizetése. 15 000 Ft-tól 150 000 Ft-ig terjedő havi összeget vehetnek fel a hallgatók, de tanulmányi félévenként akár 750 000 Ft-hoz is hozzájuthatnak.