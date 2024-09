Megfizethető termékek és maximális vevőélmény a lakberendezésben

A Homelux webáruház folyamatosan bővülő kínálatában mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb terméket, legyen szó egy modern zuhanykabinról, egy praktikus konyhabútorról vagy akár egy kényelmes kerti ülőgarnitúráról.

Homelux Áruház : személyes vásárlási élmény Baján

A Homelux nemcsak az online térben van jelen, hanem Baján egy ezer négyzetméteres fizikai áruházban vásárlók személyesen is megtekinthetik a termékkínálatot, élőben tapasztalhatják meg a Leziter termékeket. Az áruházban dolgozók készséggel állnak rendelkezésre tervezéssel, tanácsadással és részletes információkkal, hogy a legjobb döntések a Homelux áruházban szülessenek meg. Az áruházat működtető Leziter Kft. célja, hogy a jövőben a Homelux franchise partnerek segítségével egész Magyarországon személyesen is elérhetőek legyenek az online téren kívül is a termékeik.

Teljeskörű szállítási szolgáltatások a Homeluxnál

A homelux.hu kiemelkedő szállítási szolgáltatással rendelkezik, szinte minden típusú átvételi mód elérhető a kínálatban. A vásárlók által rendelt termékek többségét a saját raktárkészletről, a Homelux logisztikai flottájával juttatja el a címzettekhez, garantálva ezzel a gyors és rugalmas kiszállítást. A Homeluxnál a futár nemcsak az ajtóig szállít, hanem akár beviszi a terméket a rendeltetési helyére is, segítve ezzel a vásárlót. A szállítási költségek csökkentése és a rugalmas csomagátvétel érdekében pedig egyre több Homelux átvételi pont üzemel az országban. De emellett a klasszikus postai, csomagpont, csaomagautomata és postapontos szállítási lehetőségek is elérhetőek, sőt Baján személyesen is átvehetők a termékek.

Kiegészítő szolgáltatások a teljesértékű vásárlásért

A homelux.hu a vásárolt termékekhez igény esetén összeszerelési, beüzemelési, elbontási szolgáltatást is biztosít partnerei segítségével. Ezáltal biztosan szakszerűen kerülnek beépítésre a termékek és elégedett lesz a vásárló.

A homelux.hu büszke garanciális szolgáltatásainak minőségére, ezt tükrözi, hogy nincs elutasított garancia, a problémák szinte azonnal rendezésre kerülnek. A webáruház termékeire a kötelező garancián túl, akár kiegészítő termékgaranciát is biztosít.

A Homelux népszerű szolgáltatása a termékbiztosítás, mely vásárlástól a beüzemelésig biztosítja a terméket, akár önhibából elkövetett kár (törés, karcolás, meghibásodás stb) esetén is.

Ha a vásárló esetleg meggondolná magát és elállna a vásárlástól, akkor a törvényben meghatározott elállási időn túl a Homeluxnál ezt is megteheti, hiszen élhet a 60 napos visszaküldési szolgáltatással.