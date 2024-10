A munkavállaló boldogságának megteremtése az új társadalmi felelősségvállalás.

Fotó: Klub Rekreáció Kft.

A BeneFit Prize - For Happy Employees pályázat egy verseny.

De ez egy olyan verseny, ahol nem a díjazott a legnagyobb nyertes.

Hanem egy harmadik fél.

A munkavállaló.

A munkavállaló ennek a díjnak az igazi nyertese, hiszen Ő kapja meg mindazt a jóságot, benefitet, törődést, gondoskodást, melyről a díj szól.

Tudjuk, hogy a munkavállaló céget választ, de a főnököt hagyja el. De csak akkor, ha a főnök bármikor pótolható erőforrásnak tekinti a munkatársait. Azonban a pályázó vállalatok, szervezetek vezetői, HR-esei, nem így gondolják. Ők tudják, hogy a legfontosabb érték - és nem erőforrás- a munkavállaló.

Akik már tudják, hogy a munkavállaló boldogsága, elégedettsége, testi-lelki egyensúlyának megteremtése az ÚJ TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS.

A pályázó cégek rengeteget dolgoznak, gondolkoznak azon, hogy hogyan lehetne boldoggá, elégedetté, motiválttá, elkötelezetté tenni a kollégákat.

Ők már megadják mindazt a munkatársaiknak, amelytől nem gombóccal a gyomrukban, hanem örömmel mennek be dolgozni. Már nem is munkának élik meg az együtt töltött időt, hanem közös játéknak. A munkahelyük a második otthonuk, mert ugyanolyan komfortossá tették a vezetőik, mintha otthon dolgoznának. És ezek a vállalatok most mindezt szeretnék megmutatni, versenyre kelni, megmutatni, hogy melyikőjüknél a legjobb dolgozni.

Ők az úttörők, akik mutatják az utat, példát mutatnak, és most mindenki arra kíváncsi, hogy vajon hogyan csinálják?

Mert Ők már tudnak valamit...

Mert Náluk jó dolgozni!

Mutasd be Te is október 20-ig, hogy Nálatok miért jó dolgozni! Pályázd céged a beneFit Prize-ra, és legyetek Ti a 2024-es év leggondoskodóbb vállalata.

