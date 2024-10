A Samsung fűtési megoldásával nem fázhatsz rá a hideg hónapokra

A fűtési szezon természetes velejárója, hogy a hidegebb hónapokban megnő háztartásunk energiafogyasztása, amely kellemetlen meglepetéseket okozhat. Az elmúlt években számos olyan okos megoldás született, amellyel – helytől és időtől függetlenül – kezünkben tarthatjuk a hőszabályozást. A fagyos hangulat ellen okos megoldásokkal, például a Samsung EHS Mono R290 hőszivattyújával és az összekapcsolható SmartThings ökoszisztémájával vehetjük fel a kesztyűt, amelynek eredménye a villanyszámlán is jól láthatóvá válhat.

A 21. századi technológiai fejlődés egyik motorja a mesterséges intelligencia, amely már olyan, a mindennapokban használatos elektronikai eszközünkön is elérhető, mint az okostelefonunk, a tévénk vagy a mosógépünk. Ezzel párhuzamosan otthonunk is korszerűsítést igényel, így érdemes időt fordítanunk a legújabb technikai megoldások tanulmányozására, amelyek egyszerűen könnyíthetik meg mindennapjainkat. A Samsung a kényelem, az átláthatóság és a hatékonyság jegyében fejlesztette ki SmartThings[1] ökoszisztémáját, amely egy alkalmazás formájában olyan kezelőfelületet biztosít a felhasználóknak, amelyen a kompatibilis eszközöket – akár távolról is – irányíthatják, legyen szó például konyhai eszközökről, a nappali tévéjéről, vagy éppen a fűtési rendszerről. A Samsung EHS Mono R290 típusú hőszivattyú ugyanis a SmartThings alkalmazással kiegészülve energia- és költséghatékony megoldásokat kínál.

Vár az otthon melege!

A technológiai fejlődés vívmányaként okostelefonjainkon már az alapvető kapcsolattartási funkciók mellett nemcsak böngészhetünk, de ellenőrizhetjük is az otthonunkban található, kompatibilis készülékeket, legyünk akár munkahelyünkön, egy bevásárlóközpontban vagy útközben. A Samsung okoseszközeinek, így köztük hőszivattyújának állapotára is ránézhetünk távolról, amelyet szinte bárhonnan, bármikor vezérelhetünk saját igényeink szerint. Ha szeretnénk, a hazaút során kapcsolhatjuk be a fűtést, így mire hazaérünk, az otthon melege várhat minket. Azonban, ha épp egy utazás alkalmával felejtettük el kikapcsolni a fűtési rendszert, azt mobiltelefonunkról is kikapcsolhatjuk.