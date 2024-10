Exkluzív zenei programokkal folytatódik az MVM Classic&Club koncertsorozat

Különleges klasszikus és könnyűzenei élményekkel várják az őszi-téli időszakban is a zeneművészet szerelmeseit az MVM Classic&Club koncertjei. A nagy sikerű eseménysorozat ezúttal is színes tematikát vonultat fel kiváló művészek előadásában. A szeptemberi koncertektől kezdődően – amelyek alkalmával Junior Prima-díjas művészek mutatkoztak be, valamint egyedi klasszikus-zenei produkció várta a legfiatalabb zenerajongókat is – egészen decemberig változatos helyszíneken és programokkal lépnek fel a zeneművészet kiemelkedő hazai tehetségei, és az év végi ünnepi koncert sem maradhat el.

A 2024 nyarán indult, máris nagy népszerűségnek örvendő, az MVM által névadó szponzorként támogatott MVM Classic&Club koncertsorozat különlegessége, hogy mind a klasszikus zenei hangversenyeket kedvelők, mind pedig a könnyűzenei koncertek rajongói számára változatos és friss tematikájú produkciókat és feledhetetlen szórakozást kínál. Az első évadot megnyitó MVM Classic koncerten Balázs János, Baráti Kristóf, illetve Bogányi Gergely Kossuth-, Liszt Ferenc-, és Junior Prima-díjas művészek nyújtottak felejthetetlen élményt, az első MVM Club eseményen pedig Tóth Vera Artisjus-díjas énekesnő, Csík János Kossuth-díjas zenész, illetve Pál István „Szalonna” és Bandája egyedi produkcióját ismerhette meg a kultúraszerető közönség. Tóth Vera Artisjus-díjas énekesnő, és Pál István „Szalonna” Liszt Ferenc-díjas népzenész Fotó: MVM Zrt. Csík János Kossuth-díjas zenész, valamint Pál István „Szalonna” és Bandája az MVM Club nyitókoncertjén Fotó: MVM Zrt. Nem kevesebb zenei aktivitást és „ínyencséget” tartogat az érdeklődők számára az előttünk álló őszi-téli szezon sem, melynek során egy összesen nyolc koncertből álló sorozat teremt lehetőséget számos kiemelkedő művész – a pályájuk elején járó Junior Prima-díjasok, kivételes tehetségű fiatal zongoraművészek, elismert előadók – bemutatkozására és a közönség zenei élményeinek elmélyítésére. Szeptember 11-én Balázs-Piri Soma zongoraművész és Balog Nella csellóművész lépett az MVM Classic színpadára az Ötpacsirta Szalonban, szeptember 17-én pedig Horváth Balázs jazz-zongorista segítségével kalandozhattak az érdeklődők a jazz izgalmas világában, a Jedermann Caféban. A Junior Prima-díjasok estjeinek házigazdájaként a szintén Junior Prima-díjas Bucz Magor zeneszerző gondoskodott a zeneművek felvezetéséről, érdekességekkel fűszerezve az alkalmakat. Bucz Magor Junior Prima-díjas zeneszerző, az est műsorvezetője, és a Junior Prima- és Artisjus-díjas Anima Musicae Kamarazenekar Fotó: MVM Zrt. Az MVM Classic&Club színpadáról nem hiányozhatnak a (leg)fiatalabbaknak szóló produkciók sem. Szeptember 21-én a MOMkult Kupolaterme adott otthont a már elnevezésében is izgalmas Liszti-hiszti gyerekkoncertnek, ahol két rendkívül tehetséges egyetemi hallgató, Pálmai-Balla Dávid és Paládi Máté zongorajátékában részesülhetett a közönség, amit a házigazda-tanár, a Liszt-díjas Eckhardt Gábor oldott hangulatú kommentárjai színesítettek.

Októberben ismét a Junior Prima-díjasoké és a jazzmuzsikáé a főszerep: október 22-én Drippey Máté és Rafael Mário mutatja be az MVM Club színpadán jazz sztenderdekből és saját szerzeményeikből álló műsorát szaxofonon, illetve zongorán. „Aki az állatokat szereti, rossz ember nem lehet” – tartja a közismert mondás. Hogy a körülöttünk élő állatok végtelenül színes világa milyen tükröt tart elénk, és ez a világ mennyiben ihleti meg a költőket, zeneköltőket, minden bizonnyal kiderül majd a novemberben látható-hallható Éjszaka az állatkertben című előadáson november 14-én, a Magyar Zene Házában – ahová a zene iránt érdeklődő fiatalokat is nagy szeretettel várják. Az MVM Classic színpadán ezúttal Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész gondoskodik az ugyancsak színpompás, árnyalatokban gazdag zenei ábrázolásról, amit fricskás verseivel Lackfi János költő „bolondít meg”, valamint kísér a BDZ à la cARTe kamaraegyüttes. Hogy a könnyűzene szerelmesei se maradjanak fergeteges hangulat nélkül, arról Szulák Andrea, Roby Lakatos és a Gipsy Jazz Band gondoskodik majd az Éjszaka a lokálban elnevezésű produkcióval november 18-án, a MOMkult Színháztermében. Az unikális élményt garantálja az est sztárfellépőinek eddig egy színpadon még nem láthatott formációja, valamint a nem mindennapi stíluskeveredés egyaránt. Az MVM Classic&Club koncertsorozat decemberi két eseménye méltó lezárása lesz ennek a rendkívül változatos zenei utazásnak. December 4-én ismét újabb Junior Prima-díjas tehetségek koncertjét élvezhetik a zenekedvelők: Ács Dominika fuvolán, Eszenyi Zsombor klarinéton és Oláh Krisztián zongorán lép fel az Ötpacsirta Szalonban. December 16-án pedig – már az ünnepvárás jegyében – Zenélő karácsony címmel Halász Judit Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, énekesnő, Miklósa Erika Kossuth- és Liszt-díjas, a Magyar Szent István-renddel kitüntetett koloratúrszoprán opera-énekesnő és Molnár Ferenc “Caramel” Máté Péter-díjas énekes ad varázslatos koncertet az Eiffel Műhelyházban Junior Prima-díjas fiatalok – Gudics Martin (gitár), Gudics Marcell (dob), valamint Horváth Balázs (zongora) – zenei kíséretével.

Mindenkinek remek szórakozást és felemelő zenei élményeket kíván az MVM Classic&Club!

