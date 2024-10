Hazai egészségügyi intézmények jelentkezését várja a BioTechUSA-cégcsoport

Az év legkiemelkedőbb egészségügyi innovációs tevékenysége: a kategóriában olyan pályázatokat vár a vállalat, amelyek új, kreatív megoldásokat kínálnak az egészségügyi ellátás, prevenció vagy rehabilitáció területén. Emellett pedig jelentős hatással vannak a betegek életminőségére, életmódjára és az egészségügyi rendszer hatékonyságára.

Az év legkiemelkedőbb infrastrukturális fejlesztési terve: a kategóriában olyan pályázatokkal lehet jelentkezni, amelyek célja az egészségügyi intézmények fizikai környezetének fejlesztése, legyen szó felújításról, eszközbeszerzésről vagy új egészségügyi létesítmények tervezéséről, egyúttal javítják a betegek komfortját, valamint a dolgozók munkakörülményeit.

Az év legkiemelkedőbb edukációs módszertana vagy egészségműveltséget célzó edukációs kampánya: a kategóriában olyan pályázatokat vár a vállalat, amelyek innovatív oktatási módszereket vagy kampányokat dolgoztak ki az egészségtudatosság és egészségműveltség növelésére iskolai tananyagok, online platformok, közösségi programok vagy médiakampányok formájában.

A győztes pályázatot benyújtó szervezeteket kategóriánkként 5-5-5 millió forinttal támogatja a BioTechUSA, azonban a díjazás itt még nem ér véget. Ugyanis az elismerésben nem részesült, de a döntőbe bekerülő legjobb 6 pályázat közül közönségszavazás útján egy különdíj kerül majd kiosztásra. Ezen elismerést elnyerő szervezet törekvéseit 3 millió forinttal támogatja majd a cégcsoport.

Független szakmai zsűri bírálja el a pályázatokat

A díj megalapításakor fontos cél volt az is, hogy annak elbírálásában az egészségügyből érkező szereplők mellett egészségügyi médiumok szakértői is részt vegyenek. Így helyet foglal a zsűriben Dr. Velkey György János, a Díj szakmai partnerének, a Magyar Kórházszövetségnek elnöke, Pácsonyi Daniella, a Díj médiapartneri szerepét betöltő Central Médiacsoport kreatív és kommunikációs igazgatója, valamint Kempf Zita, a Central Médiacsoport két egészségfókuszú portálja, a Házipatika.com és a Gyerekszoba.hu főszerkesztője is. Az alapító részéről Lévai Bálint, a BioTechUSA-cégcsoport vezérigazgatója és társtulajdonosa, valamint Lékai-Kiss Ramóna, a BioTechUSA az Egészségért Díj arca, a BioTechUSA márkanagykövete értékeli majd a beérkező pályázatokat.