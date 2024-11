Így zöldíthetik alacsonyabb költséggel áramfogyasztásukat a hazai vállalatok

Az árfolyamok normalizálódását mindenekelőtt az okozta, hogy a korábbi, magasabb árakat sok energiafogyasztó vállalat nem tudta vagy kívánta kigazdálkodni, miközben a kínálatot biztosító termelőegységek száma folyamatosan nőtt. Ennek megfelelően az árak csökkenése számos hazai cég számára nyitott lehetőséget arra, hogy ilyen módon tegye fenntarthatóbbá működését.

A GO-k értelemszerűen csak egyszer használhatóak fel, mégpedig a kibocsátástól számított egy éven belül, azt követően az okirat törlődik a rendszerből. Ugyanakkor a dokumentum átruházható és akár többször is tulajdonost cserélhet.

Korábban a GO-k kereskedése bilaterális megállapodásokon keresztül zajlott, és a fenntartható energiára vágyó cégek csak az energiakereskedőktől vagy a termelőktől vásárolhatták meg ezeket az árupiaci termékeket. Ez ma már számos tőzsdén, így a HUPX-en is lehetséges, ami az árképzés átláthatóságára és a likviditásra is kedvezően hatott.

A kereskedési lehetőségek fejlesztésének köszönhetően az elmúlt években a származási garancia piac kínálata is jelentősen kibővült. Miután az okiratokat Magyarországon kiállító Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 2022-ben csatlakozott a GO-kat kibocsátó állami szerveket tömörítő európai szövetséghez (Association of Issuing Bodies, AIB), itthon is elérhetővé váltak a növekvő számú AIB-tagországok piacai, miközben a hazai szereplők és GO-k európai piaci elfogadottsága és láthatósága nőtt. A csatlakozás növelte a likviditást, és a bejegyzés/átruházás folyamatának gyorsításával is javította a kereskedési lehetőségeket. A többeladós modell bevezetésével pedig az eladói oldalon a MAVIR mellett a hazai és más európai erőművek és GO-kereskedők, így az energiakereskedők és más piaci szereplők is megjelenhettek.