Fontos a látásom, fontos a megelőzés

Mint az egészségmegőrzés minden területén, a szemeink egészsége kapcsán is kiemelten fontos a prevenció, így természetesen mindenkinek azt javasoljuk, hogy járjon rendszeresen látásvizsgálatra.

Az utóbbi időben fokozottan megnőtt a képernyők előtt töltött órák száma. Biztosan többször is előfordult mindenkivel, hogy egy hosszú nap után szemfáradtságot/szárazságot érzett. Ezek a leggyakoribb rövid távú jelei annak, hogy a szemünk megnövekedett kékfény-hatásoknak van kitéve, amivel szemben mindenkinek gondoskodnia kell a megfelelő védelemről. Az olvasószemüveg hiánya is okoz szemfáradtságos panaszokat. Azoknak is érdemes fenntartaniuk egy dedikált „munkaszemüveget”, akik egyébként nem hordanak szemüveget, hiszen ez egy munkavédelmi eszközként is szolgál, dioptria nélküli változatban is elkészíthető a monitor előtti védőszemüveg.

Fotó: Trend Optika

A Trend Optika minden távolságra biztosítja vendégeinknek az éles látás élményét, mindezt akár egy szemüveggel.

Sajnos azt tapasztaljuk, hogy a multifokális szemüvegek kapcsán sokaknak rossz élményeik vagy előítéleteik vannak, pedig a jó minőségben elkészített multifokális szemüveg óriási szabadságot biztosít a viselőjének. Észrevehetetlen a dioptriaátmenet és semmiféle kellemetlenség nem tapasztalható, sőt, kényelmesebbé teszi a mindennapokat, hogy egy szemüveggel láthatunk mind közelre, mind távolra.

A Trend Optikában a ma elérhető legkorszerűbb technológiával az egyedi anatómiát és a választott szemüvegkeret kialakítását is figyelembe véve készítjük el a multifokális szemüvegeket, így biztosítva a nagyon rövid megszokást.

Fotó: Trend Optika

Hasznos ajándék lehet az ünnepek alkalmával a Trend Optikákban vásárolható ajándék­utalvány, amely minden Trend Optika-csoport üzletben felhasználható.

