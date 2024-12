Javuló exportpiaci kereslet várható Magyarországon 2025-ben

Az EXIM exportspecifikus tényezőkre és várható tendenciákra irányuló szakmai kiadványa, az Export-Őr legfrissebb száma szerint 2024 során a világgazdaság növekedése ellenállónak bizonyult, miközben az infláció mérsékelt maradt. A nemzetközi szinten legmeghatározóbb gazdaságok közül Kína, az USA és az Egyesült Királyság esetén is a javultak a növekedési prognózisok idén mind 2024-re, mind 2025-re vonatkozóan. Ennek eredményeként a globális GDP-növekedési ütem mértéke 2024-2025-ben a nemzetközi intézmények prognózisai alapján várhatóan 3,2%-on stabilizálódik. A német gazdaság 2024-es stagnálása az ezzel járó alacsony külső kereslet miatt negatívan érinti a magyar ipart és exportot, a folyamatban csak jövőre várható javulás az élénkülő fogyasztási hajlandóság és az exportpiaci kereslet eredményeként.

Bár hazánk külkereskedelmi egyenlege 2024-ben is kimagasló többletet mutat, – a visszafogott külső kereslet eredményeként – az ipari termelés, és így az exportdinamika is mérséklődhet az év egészében. 2025-től kezdődően a magyar gazdaság várhatóan visszatérhet a kiegyensúlyozott, külső és belső kereslet által egyaránt támogatott 3% feletti növekedési pályájára, melyet a GDP prognózist publikáló intézmények 2025-ös várakozásai is igazolnak. Egyfelől a háztartások óvatossági motívumának oldódása nyomán az elkövetkező negyedévekben várható a fogyasztási dinamika fokozatos erősödése, másfelől pedig az exportpiaci kereslet javulásával párhuzamosan az ipari termelés és a kivitel fokozatos bővülése valószínűsíthető. A magyar exportteljesítmény 4,9-6,7%-os ütemben bővülhet az előrejelzések szerint, a külső kereslet, valamint a beruházási aktivitás korrekciójának köszönhetően. Mindazonáltal a belső kereslet élénkülése az áru- és szolgáltatásimportot is támogatja, ezáltal a nettó export mérsékelt pozitív hatása várható csak a 2025. évi GDP alakulásában.

2025 során a vállalati forrásbevonási költségek mérséklődése várható. Bár a globálisan meghatározó jegybankok továbbra is restriktív kamatpolitikát folytatnak, 2024. nyár-ősz folyamán az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed, valamint az Európai Központi Bank is megkezdte a monetáris kondíciók lazítását, amely az elkövetkező időszakban várhatóan tovább folytatódik, és a kisebb gazdaságok számára is nagyobb teret enged a kamatcsökkentésre.