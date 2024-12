Karácsonyi bevásárlás – extra akciókkal készül az ünnepekre a Lidl

A Lidl novemberben számos árcsökkentést hajtott végre, ezzel biztosítva, hogy a vásárlók a lehető legjobb árakon juthassanak hozzá a legkülönfélébb termékekhez. Ily módon csak novemberben már több mint 600 terméket kínáltak olcsóbban, mint 2023 novemberében, ráadásul a tartós árcsökkentésen túl számos extra kedvezménnyel is segíteni kívánják vásárlóik karácsonyi készülődését.

A vállalat célja – ahogy mindig –, hogy az ünnepi időszakban is támogassa a vásárlókat, ezért többek között a friss húsok és más alapvető termékek ára is jelentősen csökkent. A sertés- és baromfihúsok ily módon közel 10%-kal olcsóbban szerezhetők be, sőt a marhahúsok esetében akár 12%-os árcsökkenést is megfigyelhetünk. A bőséges húskínálat további termékeit is érdemes alaposan górcső alá vennünk, hiszen bizonyos termékek akár 44%-kal is olcsóbbak, mint tavaly – például a friss kacsamellfilé, amely sokak kedvence az ünnepi asztalon.

Fotó: Lidl

Az áruházlánc a pékáru és egyéb termékek esetében is jelentős kedvezményekkel várja a vásárlókat: a ciabatta és a briós ára például mintegy 20%-kal lett alacsonyabb, de a felvágottak, magvak, fagyasztott termékek és tisztítószerek is jóval kedvezőbb árkategóriákba kerültek.

A zöldségek és gyümölcsök árában nem fogunk csalódni idén sem, a Lidl Plus alkalmazás felhasználóinak ugyanis december 23-ig napi extra kuponokat biztosít ezekre a termékekre az áruházlánc, így a vásárlók még jelentősebb kedvezményekkel érhetik el a friss zöldségeket és gyümölcsöket.

„A Lidl számára egész évben kiemelten fontos, hogy a frissesség és minőség mellett a lehető legjobb árakat biztosítsuk a vásárlók számára. Az árcsökkentések év közben is komoly segítséget jelentenek a fogyasztóknak a mindennapi bevásárlásban. A karácsonyi extra, tartós árcsökkentéssel azonban az ünnepi bevásárlás megnövekedett költségeiket is enyhíteni tudjuk a vásárlók számára” – hangsúlyozta Tőzsér Judit, a vállalat kommunikációs vezetője.

A Lidl tehát számos árcsökkentő intézkedéssel és jelentős akciókkal készül az ünnepi időszakra, hogy a vásárlók a karácsonyi készülődéshez és vendégváráshoz egyaránt a lehető legjobb áron szerezhessék be a friss és minőségi hozzávalókat, így érdemes idén is üzleteikben készülni a várva várt ünnepi időszakra.