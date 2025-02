Ágyi poloska csípés felismerése, veszélyei: SOS Tuti tipp a könnyű mindennapokért

Fotó: soskartevostop.hu

Az ágyi poloska csípés kezelése

Először is őrizzük meg a hidegvérünket. Az ágyi poloska valóban rendkívül kellemetlen élősködő rovar, akinek nemcsak csípése kellemetlen, de a házilagos kiirtása is lehetetlen, viszont ha higgadtak maradunk és lépésről lépésre haladunk, úrrá lehetünk a dolgon. Kezeljük először magát a csípést, - Vakarás és ezzel esetleges felülfertőzés okozása helyett mossuk meg az érintett területet hideg vízzel, és alkalmazzunk hűsítő és/vagy antihisztamin tartalmú krémet a viszketés csillapítására. Annak érdekében pedig, hogy a felülfertőződést elkerüljük, ne vakarózz inkább hívj SOS kártevőirtót a poloskák azonnali felszámolásához.

Ágyi poloska csípés veszélye, mikor kell orvoshoz fordulni? Csípést intenzíven vakarják, akkor a bőr megsérülhet, és az érintett terület begyulladhat, ami meghosszabbítja a gyógyulási időt. A vakarás miatt kialakuló kisebesedés vagy másodlagos fertőzés (például impetigo) esetén a csípés helye akár hetekig vagy hónapokig is látható maradhat, és hegek is kialakulhatnak. Amikor a csípések erősen begyulladtak, nagyobb duzzanatok és vörösség alakul ki körülöttük , esetleg genny kezd szivárogni a csípésekből és láz jelentkezik, vagy általános rossz közérzet tapasztalható orvoshoz kell fordulni.

+1 Tipp, ameddig a kártevőirtó nem érkezik meg Alaposan porszívózd ki az ágyat, matracokat, majd a porzsákot dobd ki. (Ha nem cserélhető a zsák, öntsd ki annak tartalmát, dobd ki a szemetes zacskót, és mosd el a tartályt is)

Hogyan szabaduljunk meg az ágyi poloska fertőzéstől?

Az ágyi poloska irtását egyedül, mindenféle otthoni praktikákkal sajnos nem fogod tudni megoldani: elengedhetetlen, hogy professzionális segítséget kérj. A szakember speciális kezelésekkel és módszerekkel képes megszabadítani az otthonodat egy kezeléssel. Amit ajánlunk és már aznap poloska mentesen tudsz aludni, az ipari 180 fokos gőzzel való kombinált ágyi poloska irtás.

