Ezentúl még több otthon juthat energiahatékonysági támogatáshoz

Újraindult és a korábbiaknál is kedvezőbb feltételeket kínál az Energiahatékonysági Otthonfelújítási Program, amelyre a jövőben még többen, kevesebb papírmunka mellett pályázhatnak. Az MFB Pont Plusz hálózat bankfiókjaiban már nem csak az 1990 előtti, de a 2007-es évet megelőzően épült családi házak energetikai korszerűsítésére is lehet jelentkezni. A program keretein belül akár 6 millió forint is igényelhető, amelynek fele vissza nem térítendő támogatás, a másik fele pedig kamatmentes kölcsön.

Vágólapra másolva!

Az Energiahatékonysági Otthonfelújítási Program keretében a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) kamatmentes kölcsönnel és vissza nem térítendő támogatással segíti, illetve ösztönzi a családi házak energetikai korszerűsítését. Az európai uniós forrásból megvalósuló, január 20-tól a KEHOP Plusz alatt elérhető pályázatok keretösszege 73 milliárd forint, amelyből a Budapesten kívül elérhető konstrukcióra 66,82 milliárd forint, a fővárosi fejlesztésekre pedig 6,19 milliárd forint összértékű finanszírozás érhető el. A program számottevően szélesebb körben lesz elérhető annak köszönhetően, hogy ezentúl nem csak az 1990. december 31., hanem a 2007. január 1. előtt használatbavételi engedélyt kapott, életvitelszerűen lakott, egy- és többlakásos családi házak is korszerűsíthetők – a jelentkezésre jogosultak köre így mintegy 300 ezer háztartással bővült. A pályázat igényléskor benyújtandó dokumentumok köre szintén egyszerűsítésre került, valamint könnyebbé vált a költségvetési melléklet kitöltése meggyorsítva a jelentkezéseket. Fotó: Shutterstock A vissza nem térítendő támogatás értékének számítása is egyszerűsödött, aránya a továbbiakban egységesen 50 százalékos. A kölcsönrész fedezetmentesen, vagyis jelzálogjog bejegyzés nélkül, akár 12 éves futamidőre 0%-os kamatozással vehető fel, banki költségek nélkül. Az Energiahatékonysági Otthonfelújítási Program keretében maximum 6 millió forint igényelhető, 3 millió forint kamatmentes kölcsön mellett 3 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Magyar Fejlesztési Bank, amelyhez 1 millió forint önerő szükséges. A beruházás legfontosabb feltétele, hogy az ingatlan primerenergia-megtakarítása a kiinduló állapothoz képest elérje a 30 százalékot a korszerűsítés megvalósítása után, melyet Hiteles Energetikai Tanúsítvánnyal szükséges alátámasztani. Egy jól megtervezett hőszigetelés, vagy a régi nyílászárók lecserélése energiahatékonyabb modellekre jelentős energiamegtakarítást eredményezhet. A tisztán fosszilis alapú, azaz gázkazánnal való fűtésrendszer, illetve földgáz alapú használati melegvíz rendszer korszerűsítéséhez ugyanakkor – a klímasemlegességi célokat támogató uniós korlátozások miatt – idén már nem adható támogatás.

A pályázatokra a keret kimerüléséig folyamatosan lehet jelentkezni az MFB Pont Plusz lakossági közvetítői hálózatán keresztül, vagyis az OTP Bank, az MBH Bank és a Gránit Bank erre kijelölt fiókjaiban. További információ az mfb.hu oldalon található mind a Budapesten kívüli ingatlanokhoz, mind a budapesti ingatlanokhoz elérhető pályázatokról. Az MFB Pont Plusz fiókok listája elérhető az mfb.hu oldalon, illetve a programban résztvevő kereskedelmi hitelintézetek honlapjain keresztül. A beruházásokhoz használandó kulcstermékek listája, valamint a kivitelezői (szállítói) adatbázisok az ofp.emi.hu weboldalon érhetők el. A benyújtáshoz szükséges dokumentumok a palyazat.gov.hu oldalon találhatók.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!