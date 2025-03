Mutatjuk, miért a Lidl a legjobb választás, ha friss húst vennénk

Ahogyan az közismert, a húsfogyasztás mindig is rendkívül fontos szerepet játszott mindennapi táplálkozásunkban, és ez ma sincs másként; számos létfontosságú tápanyagot biztosít ugyanis szervezetünk számára. A húsipari termékek kiemelkedően jó minőségű fehérjeforrások, hiszen átlagosan mintegy 20%-os fehérjetartalommal rendelkeznek, ráadásul megtalálható bennük az összes esszenciális aminosav is. Egészségünk megőrzésének a szempontjából nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy ezek a készítmények olyan, fontos vitaminokat és ásványi anyagokat is tartalmaznak, mint a B-vitamin-csoport, a vas, kalcium, foszfor, nátrium, cink, réz, mangán és a szelén: ily módon tehát a változatos húsfogyasztás nagyban hozzájárulhat a kiegyensúlyozott étrendhez. Mutatjuk, hol érdemes beszereznünk a friss húsokat.

Fotó: Lidl

A legfrissebb hazai és nemzetközi ajánlások szerint minden főétkezésnek tartalmaznia kellene legalább egy adag teljes értékű fehérjét, amelynek többek között 10 dkg hús, 15 dkg hal, 3-4 szelet felvágott, vagy 1 db tojás felel meg. Akár egy szaftos steak, tökéletesen grillezett csirke, vagy egy ínycsiklandó saslik kerül a hétvégén az asztalra, a mértékletes húsfogyasztás mellett érdemes alacsonyabb zsírtartalmú húsféléket választanunk, hogy elkerüljük a felesleges zsírbevitelt. Ezeket az ételeket célszerű továbbá zsírszegény módon elkészíteni, valamint fogyasszunk mellé zöldséget, savanyúságot, vagy salátát!



Ha friss, hazai és minőségi húsokat keressük, akkor érdemes a Lidl üzleteit felkeresnünk, ezekben ugyanis kiváló ár-érték arányban és széles választékban találjuk meg az alapanyagokat, ha valami finomságot szeretnénk készíteni: a csirke-, pulyka-, vízi szárnyasok, sertés-, nyúl-, bárány-, borjú- és marhahús, valamint a steakek és vahúsok mind szép számban szerepelnek a polcokon. És ami a legfontosabb: minden hús, ellenőrzött gazdaságokból érkezik, így biztosak lehetünk abban, hogy nemcsak friss, hanem biztonságos és megbízható minőség kerül a kosarunkba.

Fotó: Lidl

A Lidl rendkívül széles kínálata nagyban köszönhető az áruházlánc saját márkás – 75 különböző terméket számláló – Húsfarm termékcsaládjának, amelyek egytől egyig magyar beszállítóktól származnak és most megújult csomagolásban kerülnek a polcokra. Ezek a készítmények azon túl, hogy magas minőséget és biztonságot jelentenek a vásárlók számára, a magyar termelők és a hazai gazdaság támogatása szempontjából is kiemelkedően fontos tényezőt játszanak. Ha még maradt bármi kétségünk is afelől, hogy érdemes a Lidl üzleteiben intézni bevásárlásainkat, eláruljuk azt is, hogy hazai, minőségi húsáru a darabolástól számítva akár 24 órán belül a vállalat központi raktárába kerül, a védőgázas és vákuumos csomagolás pedig nagyban hozzájárul a frissesség, a higiénia és a hosszabb eltarthatóság megőrzéséhez.