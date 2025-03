Több mint 1000 terméknek csökkentette az árát az Auchan

Az Auchan elkötelezett a vásárlóerő védelme mellett, ezért eddig is ennek megfelelő kedvező árpolitikát folytatott. 2025-ben az inflációs hatások mérsékléséért a hipermarketekben több mint 1000 élelmiszer és tartós fogyasztási cikk árát csökkentette. Ez azt jelenti, hogy az érintett termékeket átlagosan közel 10%-kal kínálja olcsóbb áron, de bizonyos termékkörök esetében, mint például a tejtermék (több mint 70 tejtermék) vagy húskészítmény (közel 20-féle termék) ez akár 14% is lehet. Vannak olyan termékek, ahol pedig több mint 30 %-os árcsökkenés is elérhető.

Az Auchan törzsvásárlói programja tavaly volt tíz éves, amit a jubileum alkalmából jelentősen megújított a vállalat. Az egyik újdonság éppen az volt, hogy az inflációs hatásoknak leginkább kitett vásárlói csoportoknak mérsékeljék a kiadását. A Bizalomkártyával rendelkező nyugdíjasoknak és a 18 év alatti gyermeket nevelő családosoknak havonta egyszer, az általuk kiválasztott hétfőn vagy csütörtökön 5%-kal kevesebbet kell fizetniük a kiválasztott árucikkekért, amennyiben aktiválják a kupont az OkAuchan applikációban vagy a honlapon. Ezzel – a nagyjából az infláció mértékét kiváltó – kedvezménnyel szeretne segíteni az Auchan a nyugdíjas és a családos törzsvásárlóinak.

„A vásárlóerő megőrzése évek óta stratégiai célunk. Ennek érdekében számos lépést tettünk már, csak az idei évben több mint 1000 terméknek átlagosan közel 10%-kal vittük már lejjebb az árát. Ráadásul annak a két vásárlói csoportnak, akik a leginkább kitettek az inflációs hatásnak nagyjából az infláció mértékével megegyező kedvezményt adunk, hogy ne kelljen visszavenniük a fogyasztásukból. Bízunk benne, hogy ezzel és egyéb akcióinkkal és kedvezményeinkkel sikerül hozzájárulnunk a hazai lakosság anyagi terheinek csökkentéséhez, és ezek a kezdeményezések vásárlóinknak valós és érezhető könnyebbséget jelentenek” – mondta el Nagy Attila, az Auchan Magyarország értékesítési igazgatója.