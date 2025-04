Dolgozzon és nyaraljon egyszerre: idén is nagy dobásra készül a Lidl

A Lidl Magyarország már ebben a hónapban megkezdte a felkészülést a nyárra, hogy a Balaton és a Velencei-tó térségében zavartalanul ki tudja majd szolgálni a megnövekedett vásárlói igényeket. A vállalat mintegy 150 szezonális munkavállaló felvételét tervezi, akik versenyképes juttatási csomagra, kiemelkedő bérezésre, utazási támogatásra és adott esetben ingyenes szállásra is számíthatnak, sőt bekapcsolódhatnak a Lidl értékes egészségprogramjába is. Az intézkedések nem titkolt célja, hogy a vásárlók nyáron is a megszokott színvonalú kiszolgálásban részesüljenek, a munkavállalók pedig stabil és megbecsült környezetben végezhessék munkájukat.

Fotó: Lidl

A Lidl Magyarország a nyári hónapokban kiemelten kezeli a legnépszerűbb hazai üdülőövezetekben – különösen a Balaton és a Velencei-tó térségében – működő áruházait. A vásárlói igényekhez igazodva éppen ezért a már megszokott kedvező árú, minőségi termékek mellett olyan szezonális árucikkekkel is bővül majd a kínálat, mint a grilltermékek, a jégkrémek, a különleges sörök és borok, vagy a strandeszközök. Az ilyenkor általában jelentősen növekvő vásárlói forgalom gördülékeny kiszolgálása érdekében hazánk piacvezető kiskereskedelmi áruházlánca április 1. és augusztus 31. között mintegy 150 új munkahelyet teremt a két tó környékén található 11 áruházban, ezzel biztosítva a tőlük megszokott magas színvonalú vásárlási élményt nyáron is. Ezek az állások kiváló lehetőséget jelenthetnek azok számára is, akik a felsőoktatásban tanulnak, vagy akik a nyarat vízpart mellett szeretnék tölteni, de emellett plusz jövedelemre is szert tennének. A leendő munkatársak ráadásul a jelentkezéskor maguk választhatják meg, hogy a nyári időszakban mennyi hónapot szeretnének dolgozni teljes- vagy részmunkaidőben.

Forrás: Lidl

„Az elmúlt években hagyománnyá vált, hogy a szezonális üzleteink megnövekedett vásárlószámához igazodva új munkahelyeket hozunk létre. A szezonális munkatársak számára a vállalat kiemelt, teljes munkaidőre bruttó 636.000 Ft bérezést nyújt a pótlékokkal és Lidl kártyával kiegészítve, illetve – csakúgy, mint minden munkavállalónk számára – a törvényi előíráson felüli mértékben térítjük a munkába járás költségét, ami közösségi közlekedés esetén 100%-os, autóval történő munkába járás esetén pedig 40 Ft/km támogatást jelent. Ezen túlmenően a nyári szezonban dolgozó kollégák is részesülnek a Lidl nagyértékű egészségprogramjában – aminek többek között része egy extra, szűrővizsgálatra felhasználható szabadnap –, több áruház esetében pedig még szállást is biztosít a vállalat a június-augusztusi időszakban” – tájékoztatott Tőzsér Judit a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője. A bolti dolgozó feladatai közé tartozik a vásárlók udvarias kiszolgálása, az áruk szakszerű feltöltése a szavatossági idők ellenőrzésével, a gyors és precíz kasszakezelés, a pékáruk sütése, valamint az üzlettér, a raktár és a pékség tisztán tartása. A jelentkezéshez a középfokú végzettség és az élelmiszer-kereskedelmi tapasztalat előnyt jelent, valamint elvárás a rugalmasság a munkaidő-beosztásban, valamint a vásárlóközpontú hozzáállás.



További információ a Lidl karrieroldalán érhető el.