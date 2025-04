Hamarosan itt a húsvét – a boltok felkészültek az ünnepi rohamra

A tavasz és a gyerekek egyik legkedveltebb ünnepe, a húsvét, idén április közepére esik, de már most megteltek az üzletek polcai a szezon elmaradhatatlan kellékeivel. Az ünnepi készülődés során egyre többen keresik azokat a termékeket, amelyek egyszerre képviselik a kiváló minőséget és jelentenek pénztárcabarát megoldást is. A választék szerencsére igazán gazdag, így mindannyian megtaláljuk majd, amit keresünk: a boltok polcain a sonkától és kalácstól kezdve a csokinyuszikon és -tojásokon át egészen a sütéshez szükséges alapanyagokig ugyanis minden megtalálható, ráadásul kedvező áron – ha a megfelelő helyeken keressük.



Fotó: AdobeStock



A legtöbben minden bizonnyal egyetértenek velünk abban, hogy a húsvét nem telhet el sonka nélkül, ennek megfelelően pedig hazánk piacvezető kiskereskedelmi áruházlánca is elképesztően széles választékkal várja az ünnepre készülőket; kínálatuk bővelkedik a változatos elkészítési formában polcokra kerülő pulykából és sertésből készült termékekben. A füstölt-főtt termékektől kezdve a hagyományos Békebeli sonkákig roskadoznak a polcok. A sonkák esetében a legkeresettebb termék mind a mai napig a Pikok füstölt-főtt kötözött lapocka, de idén egy újdonság is várja a vásárlókat: a Pikok Pure füstölt tarja is.

A sonkák mellett a húsvéti időszak másik legkeresettebb termék a kalácsok és bejglik, így az üzletlánc állandó termékkínálatában is megtalálható vajas fonott kalács mellett az ünnephez közeledve a húsvéti sós kalács, a tormás és a Dia-Wellness tönköly kalács is elérhető lesz. A megszokott ízek mellett – ahogy minden évben, így idén is – újdonságokra is számíthatnak a vásárlók, ugyanis a 250 g-os vajas kalács, a kör alakú 400 g-os vajas-mézes kalács, illetve egy új vaníliás-kakaós kalács, a bejgli kínálatban pedig a klasszikus mákos, diós, gesztenyés és a karácsonykor debütált pisztáciás ízek gazdagítják a választékot.

Fotó: Lidk

Nem lehet teljes egy húsvéti asztal sem a megfelelő tormák nélkül, melyek évről évre szélesebb választékban találhatók meg a Lidl polcain. A különböző ízesítések mellett a hagyományos, erős reszelt torma is kiemelkedően népszerű a hazai vásárlók körében. A Hazánk Kincsei tormák kizárólag hazai beszállítóktól érkeznek, csomagolásuk is figyelemre méltó, hiszen népmeséink motívumait idézi, így nemcsak az ízélményt, hanem kultúránkat is méltón öregbítik.