A PET palackok mellett már az ételmaradékot is külön gyűjthetjük

Fotó: Freepik

Mi lesz az élelmiszerhulladékkal?

Ma már egyre több helyen van lehetőség a különböző konyhai hulladékok gyűjtésére is. A konyhai biohulladékot (az ételmaradékok kivételével) érdemes közösségi komposztpontokra vinni. Tavaly egyébként utóbbiaknak is elindult a központosított szelektív gyűjtése egyes településeken. A megszokott kék és sárga kukák mellett a próbaidőszakra kiválasztott területeken, a főváros bizonyos kerületeiben és a nagyobb városokban megjelentek a barna kukák is, amelyekben a kidobásra ítélt élelmiszerek kerülhetnek. Ezáltal azok számára is elérhetővé vált a háztartási szemét még szélesebb szelektálása, akiknek például házi komposztálásra nincs lehetőségük.