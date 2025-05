A hely, ahová a napfény nem csak ablakon át érkezik

A lobbyból közvetlenül elérhető Yellow Bistro&Bar terasza igazi városi menedék, egy lépés a természetbe. A vibráló hangulatú sárga foodtruck pedig nem csupán dizájnelem, hanem frissítő italokat és könnyed beach ételeket kínál, hogy a Duna-parti életérzés még teljesebb legyen.

A dizájn mögött filozófia rejlik

A Danubius Hotel Helia felújítása nem csupán esztétikai frissítés: egy átgondolt koncepció, amelyben minden részletnek szerepe van. A természetes fény, a tágas terek, a színek és anyagok összhangja, valamint a wellbeing szolgáltatások – mind egy irányba mutatnak: a szálloda vendégei teljes élményként élhessék meg az itt eltöltött időt.

Bármilyen céllal is érkezzünk Budapestre, a Helia új tereiben a főváros ritmusából kiszakadva találhatunk rá a harmóniára. És ez az, ami miatt a pesti Duna-part újra felkerül a térképre – most már nemcsak mint városi látványosság, hanem mint a megújulás szimbóluma is.

