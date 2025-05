„A jövőt építjük fiatal tehetségekkel” – interjú Barbara Piłattal, a Procter & Gamble szenior marketingigazgatójával

Hogyan néz ki a mentorálás a gyakorlatban?

Ez egy folyamatos, kétoldalú kapcsolat. Rendszeresen egyeztetünk célokról, eredményekről, és a fejlődési irányokról. A mentorálás nem csupán tanácsadás, hanem közös gondolkodás. Aki aktívan kommunikál az ambícióiról, aki fejlődni szeretne, az újabb és újabb lehetőségeket kap nálunk. A nyitottság, az önreflexió és a tanulni vágyás mind kulcsfontosságú tényezők.

A Procter & Gamble Budapestről vezetett regionális textilápolási kategória csapata egy díjátadón Forrás: Procter & Gamble

A fejlődés magában foglalhat akár teljes pályamódosítást is?

Abszolút. Saját példámból kiindulva: marketingesként kezdtem, de lehetőséget kaptam, hogy átmenetileg az értékesítési csapatban dolgozzak. Ez teljesen új nézőpontokat adott, és sokkal mélyebben megértettem, hogyan működik a piac. Nálunk ez nem ritka: sok kolléga indult például pénzügyön vagy logisztikán, és ma már sikeres márkamenedzser. Nálunk a potenciált keressük, nem csupán az aktuális szerepet.

Ön most már nemcsak a régió marketingtevékenységéért felel, hanem fiatal munkatársak fejlődéséért is. Mit próbál átadni nekik?

Leginkább azt az inspirációt, amit én magam is kaptam a feletteseimtől. A P&G számomra egyfajta „marketing egyetem” – több mint 100 éve kutatjuk a fogyasztói szokásokat, mi indítottuk el az első nyomtatott hirdetéseket, a „szappanopera” műfajának névadói is mi vagyunk. Az itt megszerezhető tudás nemzetközileg is versenyképes. Számomra a legnagyobb öröm, amikor látom, hogy a fiatal kollégák felnőnek a kihívásokhoz, és valóban kibontakoztatják a bennük rejlő tehetséget.

Mit tapasztal a nemzetközi környezetben való munka terén?

Ez az egyik legnagyobb értékünk. A csapataink sokszínűek, különböző országokból, kultúrákból érkeznek. Ez új szemléletmódokat hoz, és segít abban, hogy ne csak a saját piacunk logikájában gondolkodjunk. Együttműködünk, tanulunk egymástól – ez folyamatos fejlődést jelent.

A társadalmi szerepvállalás is hangsúlyos szerepet kap a vállalat életében. Ez hogyan jelenik meg a mindennapokban?

Számomra nagyon fontos, hogy amit csinálunk, túlmutasson az üzleti célokon. Számos önkéntes programot szervezünk, amelyekbe minden munkatárs bekapcsolódhat. A világjárvány óta például két extra szabadnap jár az önkéntes munkára – sokan élnek is ezzel, gyakran egész csapatok csatlakoznak egy-egy ügy mellé. Ez nemcsak a közösségnek segít, de erősíti a csapatszellemet is.