A sajt, ami generációkat köt össze: újra a figyelem középpontjában a trappista

Tejtermékek az egészség szolgálatában

A tejtermékek fogyasztásával számos olyan vitaminhoz és ásványi anyaghoz juttatjuk szervezetünkbe, amelyet másképp nehezen tudnánk biztosítani számára. Különösen igaz ez az érlelt tejtermékekre, azaz a sajtokra, amelyek tápanyagok egész tárházát nyújtják.

A sajt ugyanis:

kiváló fehérjeforrás, amely hozzájárul az izomzat fejlődéséhez és az állóképesség növeléséhez.

és az állóképesség növeléséhez. tele van kalciummal, ami létfontosságú a csontok és a fogak egészségéhez.

ami létfontosságú a csontok és a fogak egészségéhez. a vitaminok és ásványi anyagok – mint a B12-vitamin, a cink vagy a magnézium – támogatják az immunrendszert, az idegrendszert és a bőr egészségét is.

Forrás: Freepik

Akinek csontritkulása van, szintén fogyasszon minél több sajtot, a benne található ásványi anyagok és a szelén ugyanis létfontosságúak ebben az állapotban, de a fejlődésben lévő szervezet, a gyermekek számára is nélkülözhetetlen tápanyagbomba.

Miért a trappista?

A trappista sajt a legnépszerűbb sajt Magyarországon. Ez az alapélelmiszer, amely gyakorlatilag minden hűtőben megtalálható. A sajtot eredetileg francia trappista szerzetesek készítették, majd a 19. században került Magyarországra. Ez a félkemény, rugalmas állagú, egyenletesen halványsárga színű sajt tehéntejből készül, a tejhez tejsavbaktériumokat és oltóenzimet adnak. Az alvadékot apróbb darabokra vágják sajthárfával, lassan keverik és enyhén melegítik. Az alvadékot hagyományosan kerek formákba helyezik. Több órán át préselik, hogy a maradék savó is eltávozhasson. A préselés után a sajt rugalmas, de tömör szerkezetű lesz. A formázott sajtokat sós lében áztatják 8–24 órán keresztül. A sajt érlelése 10–14 °C-on történik, magas (80–85%) páratartalom mellett. Az érési idő 2–4 hét. Az érlelés során a sajthéj vékony és sima marad, zsírtartalma 45%.

Bár a trappistából rengeteg márka létezik, jó tudni, hogy a korong alakú trappista a magyar előállítók jellemzője, így, ha ilyen terméket választunk, azt garantáltan Magyarországon készítették.

Válassz Sajtszív logós sajtot – és a szíveddel is jót teszel!

