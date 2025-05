Elérhető a Hazaváró Diákhitel: új lendület a frissen hazatérőknek!

Ha az EGT valamely országában vagy az Egyesült Királyságban tanultál, de úgy döntöttél, a diploma megszerzése után Magyarországon szeretnél munkát vállalni, a Diákhitel Központnál 2025 januárja óta elérhető Hazaváró Diákhitel segítségedre lehet. Ezzel ugyanis kiválthatod és hazai diákhitellé alakíthatod a külföldön felvett, tanulmányi célú hiteledet.

A szabad felhasználású hitel a Diákhitel1, míg a részben vagy egészben a képzés díjára fordított hitel pedig a kamatmentes Diákhitel2 termékkel váltható ki. Ráadásul igénybe veheted a diákhitelekhez kapcsolódó kedvezményeket is, mint például a törlesztés szüneteltetése, a gyermekvállaláshoz kapcsolódó tartozáselengedés, illetve a munkáltatók által nyújtható és a Diákhitel2 törlesztésére fordítható, adó- és járulékmentes támogatás.

A költözés mindig megterhelő és sok figyelmet, mi több, pénzt igénylő folyamat, ezért könnyebbséget jelenthet, hogy a hitel törlesztését csak a folyósítást követő harmadik hónap első napján kell megkezdened. Ráadásul az is fontos, hogy a Hazaváró Diákhitellel nemcsak akkor élhetsz, ha most költöznél haza, hanem abban az esetben is, ha már legfeljebb 6 hónapja itthon vagy.

A Hazaváró Diákhitelt akkor választhatod, ha megfelelsz az alábbi feltételek mindegyikének:

a 45. életévedet még nem töltötted be

diplomát szereztél külföldi, teljes idejű felsőoktatási képzésed alatt (nappali munkarendben)

befejezted külföldi tanulmányaidat és hazaköltöznél. Hazaváró Diákhitelre válthatsz akkor is, ha már itthon vagy, de az igénylést megelőző 6 hónapon belül életvitelszerűen külföldön tartózkodtál

külföldi hiteledet tanulmányaid ideje alatt, vagy az azt megelőző 3 hónapnál nem korábban vetted fel

olyan külföldi hiteltartozásod van, amely lehetőséget ad elő- vagy végtörlesztésre

igazolod, hogy Magyarországon már legalább három hónapja van tanulmányi- vagy munkajogviszonyod

vállalod, hogy a kiváltást követő 7 éven belül legalább 5 évig hallgatói vagy munkajogviszonyt tartasz fent Magyarországon (az 5 évből legfeljebb 2 év lehet tanulmányi jogviszony)

Fontos, hogy mindenki csak 1 hiteltartozás kiváltását igényelheti, minimum 1 millió és maximum 10 millió forint erejéig. A Hazaváró Diákhitel nem vehető igénybe a tanulmányok befejezését követően felvett hitel kiváltására, valamint ingatlan- és jelzáloghitelek, folyószámla hitelkeretek és hitelkártya tartozások kiváltására sem.