Fenntartható bevásárlás: új szokások kis lépésekben

Tavaszi megújulás – szokásaink újragondolása

A tavasz sokak számára a megújulás időszaka. Ilyenkor szívesen felfrissítjük a mindennapjainkat, legyen szó az otthonunkról, az étrendünkről vagy épp a szokásainkról. A természet ébredése minket is változásra inspirál, ám a tartós életmódváltáshoz türelem kell: kutatások szerint átlagosan 66 nap szükséges ahhoz, hogy egy új szokás valóban a mindennapok részévé váljon. Nem csoda, hogy sokan elakadnak útközben – gyakran a túlzott elvárások vagy a megfelelő tudás hiánya miatt.

Most, hogy a természet is új lendületet ad, miért ne kezdenénk el mi is tudatosabban alakítani az életünket? A Nestlé és a SPAR közös kampánya, az egész éven át tartó Évtervező ehhez kínál inspirációt és praktikus segítséget: hogy a fenntarthatóbb, egészségesebb életmód elérése apró lépésekkel, de biztosan valósággá váljon. Az online Évtervező nem csupán recepteket és tippeket biztosít bárki számára, hanem a szokások kialakításában is segít, hónapról hónapra kísérve végig a felhasználókat egy fenntarthatóbb életmód felé vezető úton.

Forrás: SPAR

Tudatos bevásárlás: kis lépésekkel a fenntarthatóság felé

De hogyan lehet a fenntarthatóságot a bevásárlás részévé tenni úgy, hogy az ne kényszernek, hanem természetes választásnak hasson? A válasz talán egyszerűbb, mint gondolnánk: kis lépésekkel, következetesen, és a saját ritmusunkban.

Az első fontos lépés a tudatosság. A kapkodós, impulzusok vezérelte vásárlás helyett érdemes időt szánni a tervezésre. Egy jól átgondolt bevásárlólista – ami elérhető a MySPAR mobilalkalmazásban –, vagy egy heti menü összeállítása nemcsak a pazarlást csökkenti, hanem pénztárcakímélő is. Ha pedig jóllakottan indulunk vásárolni, sokkal kisebb az esélye, hogy elcsábulunk egy-egy felesleges termék láttán. A termékek kiválasztásakor is érdemes megállni egy pillanatra. A helyi, szezonális alapanyagok választása nemcsak frissebb és finomabb ételeket eredményez, hanem a környezet terhelését is csökkenti. És ha épp fagyasztott zöldség vagy gyümölcs kerül a kosarunkba, azzal is jó döntést hozunk – hiszen ezeket a termékeket gyakran szezonjukban, érett állapotban dolgozzák fel.