Legyen minél több település részese a Virágos Magyarország környezetszépítő mozgalomnak!

További két hetük lesz azoknak a környezet- és klímatudatos, lakóhelyük közterületeit szépíteni vágyó településeknek, amelyek még nem adták le pályázatukat a versenyre. A falvak és városok egészen május 30-ig regisztrálhatnak a pályázat hivatalos honlapján, hogy versenybe szálljanak a közel 80 szakmai díjért.

Virágos Magyarország, a közösségek ünnepe

Települések százai bizonyítják be évről évre, hogy a helyiek összefogása, a környezetszépítés öröme és a fenntarthatóság ügye kéz a kézben jár. A pályázók idén is megmutathatják egy szépen gondozott parkkal vagy akár virágba öltöztetett főtérrel, mit jelent számukra a klímatudatos szemléletben ápolt és gondozott, zöld lakókörnyezet. Az idei megmérettetés meglepetéssel is szolgál, hiszen a mezőny öt legkisebb lélekszámú települése értékes különdíjban részesül, számukra a szervezők klímatűrő növényekből, fákból és cserjékből álló ajándékcsomaggal kedveskednek. A környezetszépítő verseny a külhoni magyar településeket is aktivizálja: immár hatodik éve, hogy határon túli magyarajkú falvak és városok is részt vehetnek a megmérettetésben.

Cél egy zöldebb és klímatudatos Magyarország

A mozgalom egyik fő célja, hogy ösztönözze a településeket a fenntartható zöldfelületek kialakítására, a helyi közösségek bevonására, vonzóbb lakókörnyezet megteremtésére. A verseny ezért minden olyan követésre méltó törekvést üdvözöl, amely zöldebbé és élhetőbbé, innovatív módon fenntarthatóbbá teszi a magyarországi falvakat és városokat. Az ápolt és zöld településkép így nagyban hozzájárul hazánk turisztikai vonzerejének és gazdasági versenyképességének erősítéséhez is.

Forrás: Virágos Magyarország

Nevezési kategóriák és értékes díjak

A települések méretük szerint öt kategóriában nevezhetnek a legvirágosabb címért. Emellett indulhatnak a számos tematikus elismerésért: így például gazdára talál idén is az Év főtere és fasora, az Év óvodakertje, a Virágzó közösség vagy a Virágos városi- és faluséták díj. A legkiemelkedőbb közösségi és innovatív zöld kezdeményezéseikért a pályázók értékes nyereményekkel gazdagodhatnak, többek között kertészeti utalványok, tárgynyeremények formájában. A helyszíni bírálat során emellett minden pályázó jól hasznosítható szakmai tanácsokat is kap a településeket felkereső zsűri szakértő tagjaitól. A fenntartható környezetszépítés ügyének idén is több szakmai szervezetet és minisztériumot sikerült támogatóként megnyerni, többek között az Energiaügyi és az Építési és Közlekedési Minisztériumot.

További információk és regisztráció a megújult online felületeken:

www.viragosmagyarorszag.hu

facebook.com/viragosmagyarorszag

youtube.com/ViragosMagyarorszag