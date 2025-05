Online ügyintézés: A jövő most van!

Áram- és gázügyek digitálisan? Válassza Ön is a kényelmet!

Nem szükséges személyesen megjelenni ahhoz, hogy elvégezzük a legfontosabb ügyeket. Az online ügyfélszolgálat, és a mobilapp lehetőséget biztosít arra, hogy bárhol és bármikor, mindössze néhány kattintással intézhessük el számlaügyeinket, hiszen ez a megoldás gyorsabb és kényelmesebb, mint valaha.

Néhány kattintással regisztrálhatunk, és máris láthatjuk mérőóráinkat, diktálhatunk is, megbízott fizetői státuszt adhatunk albérlőinknek, vagy akár kényelmesen intézhetjük családtagjaink energiaügyeit is. Sőt, könnyedén válthatunk e-számlára is, ezzel hatékonyabban követhetjük nyomon villany- és gázszámláinkat, mivel mindent megtalálunk egy helyen, ráadásul automatikusan értesülhetünk új számláinkról. Látható a korábbi számlatörténetünk, az új számlát pedig egyszerűen, akár mentett bankkártyával is fizethetjük.

Takarítsuk meg az időt és a pénzt!

Ha az mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat oldalon intézzük energiaügyeinket, akkor megspóroljuk az utazási időt, esetleg a parkolási költségeket is, ráadásul, mivel az online ügyintézés 24/7 elérhető, bárki, bármikor elintézheti ügyeit, akár hétvégén és ünnepnapokon is.

Forrás: MVM NEXT

És még a környezetet is kíméljük!

A papíralapú ügyintézés/számlák csökkentésével jelentős mértékben hozzájárulhatunk a környezet védelméhez. Az online ügyintézés, beleértve az elektronikus számlázást, lehetőséget biztosít arra, hogy a szükséges dokumentumokat elektronikus formában kezeljük, csökkentve ezzel a papírfogyasztást. Ezzel pedig hozzájárulunk a bolygónk fenntarthatóságához. Az MVM Csoport a környezettudatos ügyfelei együttműködésével az elmúlt években több ezer fát ültetett, ezzel bővítve Magyarország erdőállományát. Fát ültettünk korábban minden napelemrendszer-telepítés után, minden egyes e-számlára való váltás alkalmával és azokon túl is, csak mert fontos.

Az online ügyintézés folyamatos fejlődésével új lehetőségek nyílnak meg előttünk. A digitalizáció és az automatizálás révén az ügyintézés még gyorsabbá, egyszerűbbé és kényelmesebbé válik.