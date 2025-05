Visszatértek az ÖKO KALAND hősei – új epizódokkal bővül a SPAR fenntarthatósági minisorozata

A játékos tanulás újabb fejezete

A SPAR 2021 őszén mutatta be az első tízrészes szériát, amely villámgyorsan belopta magát az óvodások és kisiskolások szívébe. A rövid, körülbelül 40 másodperces epizódok olyan komoly témákat dolgoztak fel - a gyerekek számára is érthető módon - mint az élelmiszerpazarlás, a szelektív hulladékgyűjtés, vagy épp az egészséges életmód. A főszereplők – a természet elemeit megszemélyesítő kis karakterek – nemcsak szórakoztattak, de észrevétlenül formálták is a kicsik szemléletét. Most pedig itt a folytatás – a SPAR új epizódokat készített, amelyek vizuálisan és tartalmilag is hűek maradtak az eredeti sorozathoz. A cél mit sem változott: játékos történeteken keresztül segíteni a gyerekeknek megérteni a környezettudatosság lényegét.

A jövő tanulással kezdődik

„Hisszük, hogy a fenntartható jövő záloga az edukáció, és ennek a munkának már gyermekkorban el kell kezdődnie” – fogalmazott Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője. Hozzátette: a szülők és pedagógusok számára az ÖKO KALAND valódi segítség lehet abban, hogy a környezetvédelem ne csak elvont fogalom, hanem mindennapi tapasztalat legyen a gyerekek számára. Az ÖKO KALAND nem önálló projekt, hanem a „SPAR – a fenntartható jövőért” program egyik fontos mérföldköve. A vállalat évek óta aktív szerepet vállal a fenntarthatóság terén – nemcsak működésében, például energiatakarékos megoldások alkalmazása és a hulladékcsökkentés révén, hanem társadalmi edukációban is. A cél világos: olyan világot építeni, ahol a természet védelme már kisgyermekkorban alapértékké válik.

Hol található meg a sorozat?

Az új részek – csakúgy, mint a korábbiak – elérhetők a SPAR

Youtube csatornáján, valamint a vállalat hivatalos fenntarthatósági weboldalán: www.sparafenntarthatojovoert.hu/okokaland