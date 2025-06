A testi-lelki egyensúly a munkahelyen ma már nem csak álom - Mit jelent a holisztikus munkavállalói jóllét?

A munkahelyi jóllét nem kiváltság, hanem alapvető szükséglet. Ha egy dolgozó testileg, lelkileg és mentálisan is rendben van, nemcsak jobban teljesít, de kiegyensúlyozottabb, motiváltabb és hosszabb távon is lehet rá számítani. Ezért is válik egyre fontosabbá a cégek számára a holisztikus szemléletű munkavállalói jóllét a mindennapokban.

Folyamatosan zsonglőrködni a munkával, a családdal, a pénzügyekkel és közben még a mentális egészségünkre is ügyelni? Nem könnyű. A holisztikus munkavállalói jóllét pontosan azt jelenti, hogy ezekre az életterületekre nem külön-külön, hanem összefüggő egészként tekintünk.

Mit jelent a holisztikus jóllét?

A holisztikus megközelítés azt vallja, hogy az ember akkor működik jól, ha minden életterülete rendben van. A jóllét nem merül ki az egészséges testben vagy a kiegyensúlyozott étrendben – ugyanolyan fontos a mentális stabilitás, a pénzügyi biztonság vagy akár a magánéleti problémák kezelése is.

A munkavállalói jóllét ezen a szemléleten alapul: nemcsak a munkakörnyezetre, hanem a dolgozók teljes élethelyzetére reagál. Ez a hozzáállás különösen fontos a mai világban, ahol az egyre növekvő elvárások, a bizonytalanság és a stressz mindennapos kihívást jelentenek.

Kinek jó ez?

A munkavállalónak egész biztosan: ha biztonságban érzi magát, ha tudja, hová fordulhat kérdéseivel, problémáival, az nyugalmat ad, ami pozitívan hat a teljesítményére, a mentális egészségére, lojális lesz a munkaadójához. A munkaadót sem pusztán a jószándék vezérli, ez számára stratégiai befektetés. A kiegyensúlyozott munkavállaló ugyanis ritkábban beteg, hatékonyabb, elkötelezettebb és hosszú távon lehet rá számítani. A holisztikus jólléti programoknak tehát kimutatható gazdasági és szervezeti hasznuk van.

A Lidl példája: támogatás minden életszituációban

A Lidl egyike azon vállalatoknak, amelyek nemcsak felismerték ennek jelentőségét, de konkrét lépéseket is tettek a megvalósítására. A vállalatnál már több, mint 10 éve sikerrel működik a bizalmi személy pozíció; melynek célja, hogy a munkavállalók bizonytalan vagy nehéz helyzetekben támogatást kapjanak egy szervezeten belüli, de független szakembertől. A munkavállalók a bizalmi személyeket egyaránt tudják keresni a felmerülő munkahelyei vagy magánéleti nehézségekkel, akik az eseteket bizalmas és anonim módon kezelik; tehát nem adhatják ki a hozzájuk eljutó információkat, csak a segítséget kérő személy külön kérésére.