Gin, zene, SPAR – itt kezdődik a nyár!

Kóstolj bele a nyárba a SPAR standjánál

A SPAR GINVIBE standján profi bártender vár, aki többféle gin-tonikot is elkészít Neked – köztük természetesen alkoholmentes változatot is. A kínálatban a SPAR és INTERSPAR üzletekben is elérhető ginek szerepelnek: a klasszikus Jeremy’s dry gin mellett a világhírű Tanqueray London Dry, a 0.0%-os Tanqueray, valamint a prémium Hendrick’s és Hendrick’s Oasium gin is kóstolható lesz.

Hirdetés

Minőség minden árkategóriában

A fesztiválon bemutatott gin választékot úgy állította össze a SPAR, hogy minden árkategóriában minőségi választékot találj – legyen szó egy könnyed frissítőről vagy egy kifinomult, különleges koktélalapról. A standon megízlelt italok ráadásul nemcsak a fesztivál élményeihez kapcsolódhatnak, hanem egész évben megvásárolhatók a SPAR és INTERSPAR üzletekben.

Fotó: SPAR

Több mint 20 féle gin – felfedezésre vár

A SPAR és INTERSPAR áruházak gin kínálatának összeállításakor a sokszínűség és a tudatos vásárlói igények voltak a fő szempontok. Jelenleg 26 féle ginből tudsz választani az INTERSPAR üzletek polcain – köztük 4 hazai márka, mint az Agárdi Chameleon, Opera Gin, Seven Hills Tokaj, vagy a The Criminal Gin, de a Balaton Gin is ott van a Régiók Kincsei választékában. A nemzetközi kínálat 22 márkával egészíti ki a szortimentet, így a legkülönfélébb ízvilágokat kereső vásárlók is találnak kedvükre valót.

Fotó: SPAR

Gin trendek

A SPAR szerint a prémium és kézműves ginek iránti érdeklődés folyamatosan növekszik. A fogyasztók ma már tudatosan keresik az eredeti, természetes összetevőket, az összetett ízprofilokat, sőt, egyre inkább számít a csomagolás esztétikája is – hiszen sokan ajándékként választanak italt. Ezzel együtt a koktélkultúra is látványosan fejlődik, és a vásárlók szívesen kísérleteznek otthon is új ízkombinációkkal. A gin értékesítési adatok is tükrözik ezt a trendet: 2021 és 2022 között 40%-os növekedés volt tapasztalható, amit 2023-ban is újabb 12% követett. A long drinkek térhódítása és az otthoni koktélfogyasztás népszerűsége is hozzájárult ahhoz, hogy a gin az egyik legkedveltebb szeszes itallá vált.