Miért ideális választás a kőzetgyapot otthona szigetelésére?

A kőzetgyapot alkalmas külső falakra, padlóra, padlástérre és akár lapostetőre is / Fotó: rockwool.com

Mi teszi igazán különlegessé a kőzetgyapotot?

Kőzetgyapotból készült szigetelési termékek esetén beszélhetünk kitűnő hőszigetelésről, hangelnyelő képességről, elsőrangú tűzvédelmi minősítésről, valamint hosszú élettartamról. A kőzetgyapot szigetelésalapanyaga a vulkáni tevékenység során képződő bazaltkő, melyek magas olvadáspontú, mégis a gyártás során puha, rostos struktúrává olvad össze. Ez az ideális építőanyag azon háztulajdonosok számára is tökéletes, akik nem csak most, de hosszú évtizedekre is megbízható megoldást keresnek – hőtartásban és költséghatékonyságban egyaránt. Márpedig manapság egyértelmű, hogy nemcsak az adott probléma megoldása a cél, azaz jelesül a szigetelés, hanem az is, hogy a választás befektetésként is megállja a helyét, és lehetőleg fenntarthatósági tekintetben is élen járjon. Bár nem túl egyszerű mindezt egyetlen termékben megtalálni, de ahogy azt a példánk is mutatja, abszolút nem lehetetlen.

Hogyan szolgálja a kőzetgyapot a hőkomfortot?

Télen kiválóan visszatartja a meleget, nyáron pedig segít megőrizni a belső hőmérsékletet. A szerkezet zárt cellás, így nem engedi át a levegőt sem, mégis magas páradiffúziós, azaz páraáteresztő képességgel rendelkezik.

Ez azért fontos, mert ha valamit nem páraáteresztő anyaggal szigetelünk le, ott a levegő áramlását is megakadályozhatjuk. Ez pedig a falak penészesedéshez vezethet.

A kőzetgyapot szigetelés szerepe a környezetvédelemben?

A kőzetgyapot alapanyaga természetes, nem mérgező, újrahasznosítható. A gyártásnál keletkező hulladékok nagy része visszakerül a gyártási körforgásba. Az egyik legnépszerűbb termék, a ROCKWOOL kőzetgyapot, remek példa arra, hogy egy alapanyag miként lehet egyszerre fenntartható és hatékony megoldás. A lemezek kezelése egyszerű. A korszerű megoldások megbízhatóak, fenntarthatóak, költséghatékonyak mind rövid, mind hosszú távon. A fenntarthatóság mindennek fejében túl azon, hogy manapság egyfajta divatirány, ám elvárássá is vált, sőt. Egyre több törvény, rendelkezés tér ki arra, hogy miként szigorodnak mondjuk az alapanyagok felhasználási előírásai, a gyártásra vonatkozó kritériumok. Vagyis már most az a helyes döntés, ha olyan alapanyagra voksolunk, ami nem pusztán a jelen elvárásainak felel meg, hanem vélhetően a jövőbeli irányzatoknak is megfelel.