Rejtett technológia, valódi kényelem – eljött a hétköznapi innovációk korszaka

Ékszer, de mindent tud rólunk

Ha manapság okosórát vagy fitness karkötőt hordunk, szinte már fel sem tűnik, van azonban egy eszköz, ami hasonló egészségügyi és kényelmi funkciókkal rendelkezik, mégis ékszerként viselhetjük. Az okosgyűrű néhány éve kezdett hódítani, az újabb és újabb fejlesztéseknek köszönhetően pedig az egészségtudatos vásárlók mellett a technológiai újdonságokra fogékony célközönséget is meghódította. Ez a kis eszköz ugyanis képes többek között a pulzusmérésre, a véroxigén-szint követésére, monitorozhatjuk vele az alvásunkat, sportoláskor is használhatjuk, de az NFC technológiának köszönhetően már akár fizethetünk is vele. Ráadásul több méretben kaphatók, így valóban bárki megtalálhatja a neki megfelelő ékszert.

Forrás: Smarty Ring

Takarítás okosan

A mesterséges intelligenciának köszönhetően a házimunka is új dimenziókba lép. A cél egyszerű: kevesebb házimunka, több szabadidő. A 2025-ben piacra dobott robotporszívó már annyira intelligens, hogy képes felismerni a különböző típusú szennyeződéseket, beleértve az átlátszó folyadékokat is. Automatikusan alkalmazkodik a takarítási módhoz, és újra takarítja a makacs foltokat, miközben önállóan kezeli a vízfeltöltést és a felmosóegység (mop) tisztítását is.

Forrás: pexels.com

Füst nélküli nikotinbevitel

A technológiai fejlődésnek köszönhetően a cigaretták mellett ma már elérhetőek olyan füst nélküli alternatívák, mint az e-cigaretta, a hevítéses termékek vagy a nikotinpárna, amelyek használata nem jár égéssel. A dohányzás során ugyanis elsősorban maga az égés, és a vele járó füstben és kátrányban található anyagok felelősek a káros hatásokért. A füst nélküli megoldások tartalmaznak nikotint, ezért nem kockázatmentesek, azonban a hagyományos cigaretta fogyasztásához képest kevesebb káros anyag juthat a szervezetbe.* A nikotinpárna felhasználási módja ráadásul teljesen eltér a hagyományos cigarettáétól. A kis méretű párnát a felső ajak és az íny közé helyezve, a nikotin a szájnyálkahártyán keresztül szívódik fel. Mivel sem füst, sem pára nem képződik, így a kellemetlen szag is elkerülhető.