7 tipp, hogy jobban bírd az edzéseket

1. Aludj eleget, pihend ki magad

A szervezeted számára kulcsfontosságú a regeneráció, és ebben az egyik legnagyobb szerepet az alvás játssza. Ha rendszeresen kialvatlan vagy, nemcsak kevésbé lesz kedved mozogni, de a fizikai teljesítményed is csökkenhet. Igyekezz mindennap legalább 7-8 órát aludni, és alakíts ki állandó esti rutint, hogy a tested felkészülhessen a pihenésre, majd az este folyamán a másnapi edzésekre.

2. Figyelj az étkezésre

Nem kell szigorú diétákhoz nyúlni, de az edzést jobban fogod bírni, ha a táplálkozásod kiegyensúlyozott. A szénhidrát biztosítja az energiát, a fehérje pedig hozzájárul az izomtömeg növekedéséhez és fenntartásához. Ha rendszeresen sportolsz, különösen fontos, hogy ne maradjanak ki az étkezéseid, és mindig figyelj az összetételükre is.

3. Ne hanyagold el a folyadékbevitelt

A megfelelő hidratáltság alapvető, mégis sokan elfelejtik a vízfogyasztást edzés előtt vagy közben. Pedig már egy kisebb mértékű folyadékhiány is ronthatja az állóképességet és a közérzetet. Ha intenzívebb edzésre készülsz, különösen figyelj arra, hogy edzés előtt és után is igyál vizet – ha hosszabb ideig terheled magad, az izotóniás italok is hasznosak lehetnek.

4. Melegíts be és vezess le tudatosan

Lehet, hogy csábító a gyors kezdés, de a bemelegítés nélküli edzés növeli a sérülésveszélyt és kevésbé hatékony is lesz. Szánj legalább 5-10 percet a bemelegítésre, hogy felkészülj a mozgásra, és ugyanígy fontos a nyújtás is a végén – ezzel segíted az izmok ellazulását, és az edzés utáni kellemetlen izomérzet is enyhébb lehet.

5. Vezess edzésnaplót

A teljesítményed követése nemcsak motiváló, hanem segít abban is, hogy lásd a fejlődésed. Ha rögzíted, milyen edzést végeztél, mennyi ideig tartott, hogyan érezted magad közben, idővel rájöhetsz, mikor vagy a legerősebb és mikor lenne érdemes pihenőt tartani. Az önmegfigyelés hosszú távon segít a fejlődés fenntartásában.

6. Használj tudatosan kiegészítőket

Ha intenzíven sportolsz, előfordulhat, hogy az étrended kiegészítése is szóba kerül. Manapság egyre népszerűbbek az olyan táplálékkiegészítők, mint a BCAA aminosavak, a kreatin, a glutamin vagy éppen az L-karnitin. Ezek közül mindegyiknek más és más szerepet tulajdonítanak az egészségtudatosságot szem előtt tartók, ám nem jó ötlet csak online vélemények alapján dönteni. Mindig érdemes lehet szakemberrel egyeztetni, ha étrend-kiegészítő bevezetésén gondolkodsz.