775 helyett 150 nap alatt ház? – az építkezés forradalma! 

Miközben a magyar családok többsége még mindig attól fél, hogy a családi ház építés éveken át tartó kálvária, határidők nélküli bizonytalanság és anyagilag is kiszámíthatatlan, van egy hazai cég, amely bebizonyította: lehet ezt másként is csinálni. Az Imperial Holding, a készházépítés pápájaként is emlegetett tőkeerős családi vállalkozás 1989 óta kínál valós alternatívát azoknak, akik fix határidőre, fix költséggel és szakmai kontroll alatt szeretnék megépíttetni álmaik otthonát.

Ahogy Virág Gergő, az Imperial Holding marketing-vezetője fogalmaz:

„A KSH szerint ma egy családi ház Magyarországon átlagosan 775 nap alatt készül el, és 680–750 ezer forint közötti négyzetméter áron. Aki ma egyedi terv alapján, hagyományos technológiával építtet, egy kis helyi céggel, az könnyen 2–3 év várakozásra is számíthat – ha egyáltalán befejeződik a kivitelezés.”

Ehhez képest az Imperial Holding készház-technológiájával akár 5–6 hónap alatt kulcsrakész házakat ad át ügyfeleinek, jelentősen kedvezőbb fajlagos áron, magas műszaki színvonalon. Még úgy is, hogy jelenleg több, mint 140 ügyfelük van országszerte. A típusházak álomszépek, az árak kedvezőbbek: akár 498.000 Ft-os nm ártól is elérhetőek, de a prémium kategória is 730.000-től kezdődik.

Budai Zsolt, az építési projektek szakmai ügyvezetője így fogalmaz:

„a folyamatos mérnöki jelenlét az építkezéseinken, a rendelkezésre állás bármilyen kérdés esetén, az, hogy egy kézben van minden - ezt emelik ki elégedett ügyfeleink, mint számukra legfontosabb szolgáltatást, a nyugalmuk zálogát.”

Mit jelent valójában a készház – és miért előnyös?

A „készház” ipari környezetben előregyártott falszerkezeteket, paneleket, akár födémeket és optimalizált építési folyamatot jelent, amely nemcsak gyors, hanem rendkívül pontos és a végeredménye tartós is.

Mik az előnyei a készház-technológiának az építtető szempontjából?