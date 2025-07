Egészség, mozgás, élmény – közeleg a 43. Lidl Balaton-átúszás!

Idén is megtelik élettel a Balaton, hiszen közel 13 ezren vágnak majd neki Magyarország egyik legnépszerűbb szabadidősport-eseményének. A Lidl Balaton-átúszás nem csupán egy embert próbáló kihívás, hanem igazi közösségi élmény is, ahol a sport, az egészséges életmód és a nyári fesztiválhangulat találkozik. A Lidl támogatásával a résztvevők testben és lélekben is feltöltődhetnek – játékosan, tudatosan, így minden korosztály a neki szóló programokkal.



Fotó: Lidl



Az egyik legnagyobb hazai szabadidősport-esemény, a Balaton-átúszás idén is hatalmas érdeklődés mellett zajlik majd, amit jól mutat, hogy már négy héttel a rajt előtt beteltek a helyek mindhárom távra. A klasszikus 5,2 kilométeres úszás, a 2,6 kilométeres féltáv, valamint a SUP-os átkelés iránti népszerűség idén is rekordot döntött: összesen 12 ezer úszó és közel ezer SUP-os vág neki a távoknak.

A Lidl Magyarország immár kilencedik éve támogatja névadó szponzorként az eseményt, ezzel is hangsúlyozva elkötelezettségét az egészségtudatos életmód és a rendszeres testmozgás mellett. A vállalat célja nem csupán az úszók támogatása, hanem az is, hogy minél többen megismerjék és megszeressék az egészséges táplálkozás és sportolás örömét.

Fotó: Lidl

Az esemény nem csak méreteiben, de sokszínűségében is minden képzeletet fölülmúl. Az elmúlt kilenc éve során, amióta a Lidl az esemény névadó szponzora, több mint 66 ezer induló vett részt a Lidl Balaton-átúszáson. Így ők összesen több mint 347 ezer kilométert teljesítettek, ez pedig 1692 Balaton-körbetekeréssel érne fel, ráadásul, ha mindannyian egyszerre úsztak volna, több mint 25 focipályányi vízfelületre lett volna szükség. Az energiabefektetés sem elhanyagolható: összesen több mint 120 millió kalóriát égettek el a résztvevők – ez kb. 200 ezer sajtos-tejfölös lángos „ledolgozásának” felel meg.

A rendezvény valóban mindenkié: a mezőnyben egyaránt találkozhatunk majd 10-12 éves gyerekekkel, akik szülői kísérettel teljesíthetik a távot, valamint szépkorú úszókkal is – az idei legidősebb induló például 84 éves. A Balaton-átúszás nemzetközi szinten is egyre népszerűbb, tavaly 52 országból érkeztek résztvevők, összesen 695 külföldi állampolgár állt rajthoz.