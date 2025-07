Élményekkel gyógyultak a nevelőszülőknél élő gyermekek az ÁGOTA® Táborban

Gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak rendezett tábort az ÁGOTA® Alapítvány, ahol élményprogramokba ágyazott terápiás foglalkozások által gyógyulhattak a lélek sebei. A 29. ÁGOTA® Tábort a Bács-Kiskun vármegyei ÁGOTA Falva gyermekvédelmi komplexumában valósították meg több száz gyermek részvételével.

Fotó: Buza Virág

A magyar gyermekvédelem kiemelten fontos küldetése, hogy minél több olyan embert szólítson meg, akik vállalni tudják a nevelőszülői hivatást. Jelenleg is több ezer gyermek él a vér szerinti családját nélkülözve, miközben arra várnak, hogy szerető, biztonságos családi környezetbe kerülhessenek. Az ÁGOTA Közösség is elkötelezett abban, hogy új nevelőszülőket találjon, akik pótolhatatlan szerepet töltenek be ezeknek a gyermekeknek az életében: nemcsak otthont, hanem érzelmi támaszt, gondoskodást és jövőképet is nyújtanak számukra. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató az ÁGOTA Közösség részeként már közel ezerötszáz nevelőszülővel valósítja meg ezeket a célkitűzéseket, ám továbbra is várja az elhivatott embereket.

Az ÁGOTA Közösség számtalan lehetőséggel és szakmai támogatással segíti nevelőszülői családjai mindennapjait. Az általa kínált nyári programok is mind azt célozzák, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok minden korosztályának emlékezetes élményeket nyújtsanak.

Különleges vállalás az Állami Gondozottak Országos Találkozója. Ezen minden évben kizárólag gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok vesznek részt. Idén főként nevelőszülőknél élő, 7–18 éves gyermekeket vártak a terápiás és élményprogramokat felvonultató 29. ÁGOTA® Táborba, amely az Erzsébet-táborok nagy családjának része lett.

Fotó: Sándor Judit

A tíznapos rendezvény nem csak amiatt tekinthető egyedülállónak, hogy az önkéntesek segítségével a saját családjukat nélkülöző gyermekek meghatározó élményeket élhetnek át. – Közel harmincéves tapasztalatunk van, és ez is egyfajta kegyelem, hogy a szavaink és a tetteink itt, a táborban valóban célba érnek. Elvetjük a magot, amely aztán idővel előbújik, erős növénnyé cseperedik. Később látjuk, hogy a gyermekeink visszatérnek hozzánk fiatal felnőttként, családdal, szakmával a hátuk mögött, reális életcélokkal, hálával és segítő szándékkal a szívükben – fogalmazott Dr. Kothencz János, az ÁGOTA Közösség vezetője.